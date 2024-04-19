Снегопад начался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области





Спасатели заранее предупреждали жителей Петербурга о непогоде. По данным ГУ МЧС по городу, в течение дня 19 апреля местами ожидаются сильный снег, метель, порывы ветра до 17 метров в секунду. На дорогах возможна сложная обстановка. Жителям посоветовали при сильном ветре поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и не ходить под ними, рекламными щитами и шаткими строениями. В метель не стоит пользоваться личным автомобилем и лучше подготовиться к возможным нарушениям энергоснабжения, закрыть газовые краны.

По прогнозу Гидрометцентра , 20 апреля в Санкт-Петербурге также возможен снег, температура воздуха не поднимется выше +2 градусов, а ночью и вовсе будет минусовой.

Ранее, 15 апреля, в Московской области прошел крупный град.