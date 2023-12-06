«В текущем месяце, к уже высоким снегам Москвы и Подмосковья, добавится до конца месяца, еще не менее 15 сантиметров. Снега на Новый год будет много. Можно планировать зимние забавы!», - рассказала она.

По словам синоптика, на протяжении всей первой и средней декады декабря температура воздуха продержится ниже -10 градусов.

«Такое начало календарной зимы - в Москве явление редкое, и бывает в среднем раз в 15 лет. Последний раз это случалось в 2001 и 2002 годах», - заключила Позднякова.

Кроме этого, атмосферное давление в Москве начнет постепенно расти, поэтому количество осадков сократится. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь-восемь градусов.