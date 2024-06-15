15 июня 2024, 12:47

«Смотри, куда залез!» Москвич забрался на столб ради спасения вороны

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Москвич спас ворону, застрявшую в рогатке столба в московском ЖК «Татьянин парк». Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

По его данным, очевидцы обращались в экстренные службы и управляющую компанию, но в итоге на помощь птице пришел простой житель. Он смело поднялся на столб без всякой страховки.

Дети болели и волновались за него.

«Смотри, куда он залез! Как ты думаешь, у него все получится?» - переживал ребенок на видео на заднем фоне.

Кто-то из старших заметил, что «главное, чтобы она его когтями не разодрала». Но все обошлось - мужчина освободил ворону под аплодисменты собравшихся внизу ребят. После этого птица некоторое время отдыхала в кустах.

Ранее, 13 июня, в Сергиевом Посаде спасатели помогли четырем утятам , упавшим в дорожную ливневую канализацию. Писк птиц услышали местные жители. Напуганная утка-мать сидела под деревом. Работники ПСЧ «Мособлпожспас» вскрыли решетку, спустились по лестнице в ливневку, достали птенцов и передали матери.

Птицы Москва
15 июня 2024, 12:36
Данные о массовом отравлении из-за ботулизма в Москве не подтвердились
РИА «Новости»
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Распространившиеся в СМИ сведения о массовом отравлении людей в Москве, вызванном ботулизмом, не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» рассказали в департаменте здравоохранения столицы.

Некоторые средства массовой информации писали, что в больницах находятся 10 человек с подтвержденным ботулизмом. В депздраве отметили, что таких больных всего четверо.

«Никакого массового отравления в Москве нет. Речь идет о пациентах, поступивших в инфекционный стационар с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что состояние некоторых пациентов тяжелое. При этом у медиков есть все необходимое для окончательной диагностики и лечения.

В департаменте напомнили, что ботулизм - инфекционное заболевание, возникающее при употреблении в пищу продуктов, в которых содержатся ботулинические микроорганизмы. От человека к человеку ботулизм не передается. Управление Роспотребнадзора по Москве уже установило предполагаемый источник заражения, ведет эпидрасследование и принимает меры.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили распространение энтеровирусной инфекции в стране.

Здравоохранение Больницы Болезни Роспотребнадзор Продукты Москва
15 июня 2024, 04:57
Ряд категорий пенсионеров получат в июле повышенную пенсию
РИА «Новости»
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Рост пенсий с 1 июля затронет ряд категорий пенсионеров. Подробности РИА «Новости» рассказала доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова.

«С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне», - пояснила Усова.

Индексация пройдет с учетом изменившихся за время работы коэффициентов. Также повышение выплат ждет пенсионеров, которым в июле исполнится 80 лет. Фиксированную выплату увеличат тем, кто получит в этом месяце первую группу инвалидности. Все перерасчеты произойдут автоматически, добавила эксперт.

Ранее Мишустин сообщил о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Процесс запустят с 1 февраля.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Россия
15 июня 2024, 04:11
Россиян предупредили о хитростях мошенников во время школьных каникул
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Во время каникул школьники проводят больше времени в интернете. Это мотивирует аферистов придумывать новые мошеннические схемы, заявил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА «Новости».

«С приближением школьных каникул можно ожидать увеличения различных способов мошенничества в сети, так как дети и подростки будут проводить больше времени онлайн», - отметил он.

Немкин рассказал о нескольких потенциальных угрозах. Одна из них - это фишинговые атаки. Злоумышленники создают фейковые веб-площадки популярных онлайн–игр, ресурсов и соцсетей, которыми чаще всего пользуются дети. Также мошенники способны отправлять определенные цифровые письма, чтобы получить личные данные.

Еще среди аферистов распространено мошенничество в сфере онлайн-игр. Махинации включают в себя продажу виртуальных предметов или аккаунтов, ложные предложения о скидках и бонусах.

До этого о мошенничестве летом в отношении детей предупредили эксперты «Почта банка». Они отметили, что злоумышленники могут предлагать подработку подросткам и запрашивать личную информацию якобы для получения зарплаты.

Дети Интернет Соцсети Мошенничество Школьники
14 июня 2024, 22:39
Умер режиссер Игорь Меркулов, сыгравший в фильме «Следствие ведут знатоки»
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Театральный режиссер и актер Игорь Меркулов скончался на 62-м году жизни. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил Железногорский театр оперетты.

Меркулов долгое время сотрудничал с театром, он ставил спектакли как приглашенный режиссер. В некрологе причины его смерти не указали.

Меркулов с детства снимался в фильмах, а в 1978 году сыграл в картине «Следствие ведут знатоки». В поздние годы начал заниматься режиссурой. В Железногорском театре оперетты Меркулов поставил спектакли «Алые паруса» и «Униженные и оскорбленные».

В этот же день в возрасте 76 лет умер музыкант Валерий Бондарев. Причины смерти артиста не указали.

Режиссер Фильмы Спектакль Театры Актеры

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