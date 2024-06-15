«Смотри, куда залез!» Москвич забрался на столб ради спасения вороны

По его данным, очевидцы обращались в экстренные службы и управляющую компанию, но в итоге на помощь птице пришел простой житель. Он смело поднялся на столб без всякой страховки.

Дети болели и волновались за него.

«Смотри, куда он залез! Как ты думаешь, у него все получится?» - переживал ребенок на видео на заднем фоне.

Кто-то из старших заметил, что «главное, чтобы она его когтями не разодрала». Но все обошлось - мужчина освободил ворону под аплодисменты собравшихся внизу ребят. После этого птица некоторое время отдыхала в кустах.

Ранее, 13 июня, в Сергиевом Посаде спасатели помогли четырем утятам , упавшим в дорожную ливневую канализацию. Писк птиц услышали местные жители. Напуганная утка-мать сидела под деревом. Работники ПСЧ «Мособлпожспас» вскрыли решетку, спустились по лестнице в ливневку, достали птенцов и передали матери.