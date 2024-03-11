СМИ назвали самые закредитованные регионы России

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Уровень закредитованности регионов России исследовали аналитики РИА «Новости». На лучших позициях оказались регионы Северного Кавказа, в конце списка - Тува и Калмыкия.

За последние пять лет задолженность населения перед банками удвоилась. В очередном рейтинге РИА «Новости» в региональном разрезе отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 15% до 150%.

Регионами с минимальной закредитованностью оказались субъекты Юга России. На первом месте - Ингушетия с минимальной долговой нагрузкой. Далее в списке - Крым, Чечня, Дагестан и Севастополь. Москва расположилась на седьмом месте, а Санкт-Петербург опустился на 15-е.

В конце списка оказались Тува и Калмыкия. Индикатор долговой нагрузки в Туве находится на уровне 149,4%, закредитованность в Калмыкии составляет 133,9%.