Смерть от алкогольного отравления признали страховым случаем
Верховный суд России признал смерть от алкоголя страховым случаем. Об этом сообщил ТАСС.
Прецедентом стало происшествие в Оренбурге. В 2021 году местный житель взял ипотеку, одним из условий которой стало оформление страховки от несчастных случаев и болезней. Страховая компания обязалась погасить оставшуюся сумму по ипотеке, если с мужчиной что-то произойдет.
В октябре 2021 года в Оренбургской области произошло массовое отравление метанолом. Мужчина купил «спиртосодержащий продукт» в пластиковой бутылке без этикетки и маркировки. С ней он пришел в кафе, где распил напиток. Оренбуржец получил острое алкогольное отравление и скончался.
Во время расследования эксперты обнаружили в напитке метанол. Против продавца смертельного «эликсира» возбудили уголовное.
Вдова заемщика обратилась в страховую компанию в надежде получить деньги. Но ей отказали. Тогда женщина пошла в суд. В иске ей также отказали, аргументируя тем, что мужчина умер в результате несчастного случая, «на происхождение которого напрямую повлияло добровольное употребление застрахованным лицом спиртосодержащих, токсических веществ».
Но в Верховном суде России указали на недобросовестность страховой компании. Там пояснили, что заемщик купил разрешенный к продаже продукт, «а не добровольно употребил токсические вещества с осознанием возможных последствий». Поэтому ситуация полностью является несчастным случаем.
Верховный суд отправил дело на пересмотр.
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