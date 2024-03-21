Смерть «крабового короля» Кана подтвердили за границей

По словам адвоката, свидетельство о его смерти пришло из-за рубежа. Документ направили в канцелярию суда. Он отметил, что не смог зарегистрировать иностранное свидетельство о смерти.

«Невозможно официально зарегистрировать в загс, есть официальные отказы», - сказал Суханов.

Олег Кан был выдающимся предпринимателем в сфере рыболовства на Сахалине, основавшим несколько крупных предприятий по добыче морских биоресурсов, в том числе крабов и креветок.

В отношении Кана рассматривали уголовное дело об организации убийства другого предпринимателя, Валерия Пхиденко, также занимавшегося краболовством. Кроме того, Кана обвинили в контрабанде трех тысяч тонн живого краба на сумму 2,6 миллиарда рублей и в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму свыше 3,69 миллиарда рублей. Согласно данным обвинения, с 2014 по 2019 год он занимался контрабандной поставкой краба в Китай, Южную Корею и Японию.

В 2020 году Кана объявили в международный розыск, а суд арестовал его заочно. В ходе судебного заседания 19 марта 2024 года адвокаты сообщили о его смерти.

Генпрокуратура не поверила в смерть объявленного в розыск «крабового короля». Он скрылся от следствия, уверены в надзорном ведомстве.