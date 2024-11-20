20 ноября 2024, 10:56

Служебная иномарка главы Башкирии за день набрала штрафов на 14 тысяч рублей

РИА «Новости»
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Служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова всего за один день набрал штрафов на общую сумму более 10 тысяч рублей. Данные об этом опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

По информации источника канала, точная сумма штрафов составляет 14 тысяч рублей.

В день, когда авто Хабирова нахватало такое количество штрафных санкций, в Уфе проводили Кубок России по греко-римской борьбе, пояснил собеседник Mash Batash. По его словам, глава республики обожает спорт и скорость.

В конце октября Mercedes Хабирова заметили мчащимся в сторону Центра Римы Баталовой со скоростью более 140 километров в час. Также превышения скорости зарегистрировали, когда иномарка политика ехала по трассе Уфа - Оренбург.

В общей сложности с 10 октября по 19 ноября служебная машина главы Башкирии поймала 33 камеры на 32 тысячи рублей, заключил источник канала.

Штрафы Башкирия Уфа Машины
20 ноября 2024, 09:40
Победителей федерального конкурса качества определили в России
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Смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» получили главные награды ежегодного федерального конкурса «100 лучших товаров России». Непрерывное повышение эксплуатационных характеристик продукции было и остается одной из стратегических задач, подчеркнул, комментируя это событие, гендиректор компании Анатолий Скоромец.

Лауреатом стало моторное универсальное всесезонное масло. Его разработали специально для защиты бензиновых и дизельных двигателей легкового транспорта.

Дипломы также получили моторное масло для дизельных двигателей внедорожной техники, трансмиссионное масло для высоконагруженных узлов и многофункциональная смазка для защиты высоконагруженных узлов.

Моторные и трансмиссионные масла для легковых авто, оборудования и спецтехники, а также многофункциональная смазка для высоконагруженных узлов удостоили оценок за высокие эксплуатационные характеристики.

«Сложность техники растет с каждым днем, а вместе с этим растут и требования к смазочным материалам», - подчеркнул Анатолий Скоромец.

Именно поэтому, по его словам, постоянное совершенствование качества и эксплуатационных характеристик продукции является важной стратегической задачей «Газпромнефть-СМ».

Также это и инструмент оперативного реагирования на запросы потребителей в условиях непрерывного прогресса, заключил он.

Награды Россия конкурсы
20 ноября 2024, 08:34
Россиянам напомнили о двух обязательных отметках в паспорте
РИА «Новости»
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Сведения о воинской обязанности, регистрация по месту жительства или снятие с учета являются обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России. Об этом в Telegram-канале сообщило Главное управление по вопросам миграции МВД России.

«При выдаче или замене паспорта гражданина в оформленном документе проставлены как обязательные, так и необязательные отметки. Обязательными к проставлению в паспорте являются сведения об отношении к воинской обязанности, отметки о регистрации по месту жительства либо снятии с регистрационного учета», - отметили в ведомстве.

В МВД также добавили, что в паспорт по желанию гражданина могут внести сведения о выданных основных удостоверяющих личность россиянина документах за пределами страны, данные о детях до 14 лет и браке, а также ранее выданных паспортах.

К необязательным отметкам относятся идентификационный номер налогоплательщика и группа крови, их проставляют другие ведомства. Самостоятельное внесение записей, отметок и сведений в паспорт недопустимо, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее россиянам рассказали, почему могут изъять паспорт.

Паспорта Россия
20 ноября 2024, 05:16
Россиян предупредили, что 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем
Unsplash
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Россиян предупредили, что рабочий день в субботу, 28 декабря, сокращенным не будет. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«28 декабря - не сокращенный рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году», - констатировал парламентарий.

При этом Нилов добавил, что работодателям стоит отнестись к сотрудникам с пониманием. Если есть возможность предоставить им дополнительный отдых, то закон это не запрещает.

Согласно производственному календарю на 2024 год, россияне будут работать с 23 по 29 декабря - шесть дней. При этом они смогут отдохнуть 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января.

Ранее руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин назвал самые невыгодные для отпуска месяцы в 2025 году. Это январь, май, июнь и ноябрь.

Праздники Госдума РФ Депутаты Россия Работа Новый год
20 ноября 2024, 04:14
Соцсеть Likee разыграет повышенный трафик за секреты зимних развлечений
Unsplash
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В соцсети Likee стартовал третий поток конкурса «Мой вайб по жизни» на тему зимних развлечений. Победители получат верификацию аккаунта, повышенный трафик и другие преимущества.

Если раньше интернет-пользователи показывали свои покупки в сезон распродаж, одежду и распорядок дня, то теперь Likee предложила рассказать о жизни зимой, поделиться модными лайфхаками, образами и счастливыми моментами.

Публиковать ролики и создавать свои тренды можно до 22 декабря. Победители получат повышенный трафик, рамку для аватарки, верификацию аккаунта или все вместе.

Интернет Соцсети конкурсы

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