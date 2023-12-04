04 декабря 2023, 10:43

Службу СМЕРШ возродят в России

РИА «Новости»
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В России возродили службу контрразведки СМЕРШ, которая будет работать на новых территориях. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

По его словам, нужно «чуть иначе относиться к вопросам защиты». А новая служба будет работать по принципу советской военной контрразведки.

«Мы говорили про СМЕРШ, сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях», - указал депутат.

Как отметил парламентарий, подобное управление должно работать и в других российских регионах. Он заверил, что базируемым на Дальнем Востоке кораблям тоже грозит опасность. Поэтому необходимо продумать меры защиты.

Федеральная служба безопасности задержала украинского шпиона в ЛНР. В республике он собирал информацию о расположении российских войск. По данному факту по статье о шпионаже возбудили уголовное дело.

Разведка Госдума РФ
04 декабря 2023, 10:55
Умер искусствовед и культуролог Олег Кривцун
Википедия
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Известный российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала «Художественная культура» Олег Кривцун скончался в Москве. Ему было 69 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, мужчина умер в ванной в своей квартире на Кудринской площади в Пресненском районе Москвы. Его тело пролежало там около трех дней. Академика нашла домработница, когда пришла наводить порядок.

Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Точнее станет известно по итогам судмедэкспертизы. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Олег Кривцун - российский искусствовед, культуролог и философ и ведущий специалист в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Он написал и опубликовал девять монографий об истории искусства.

Москва 2023
04 декабря 2023, 10:46
Почти 1,4 тысячи катков откроют в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Этой зимой в Москве будут работать около 1,4 тысячи катков с естественным и искусственным льдом, из них — 39 площадок в парках. Все находятся в разных районах столица, поэтому жителям города не нужно уезжать далеко от дома, чтобы насладиться сезонными развлечениями. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Этой зимой в Москве будут работать около 1,4 тысячи катков с естественным и искусственным льдом, из них - 39 площадок в парках. Все находятся в разных районах столица, поэтому жителям города не нужно уезжать далеко от дома, чтобы насладиться сезонными развлечениями. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве можно найти каток на любой вкус. На некоторых из них учились кататься на коньках еще жители дореволюционной Москвы. Например, ледовый каток на Чистопрудном бульваре работает уже больше века - с 1914 года.

Кроме того, хоккейная коробка площадью более 1400 квадратных метров появилась для горожан у станции метро «Тимирязевская». Там тренировались известные спортсмены Валерий Харламов и Анатолий Тарасов.

Сейчас для любителей зимнего спорта доступны катки с искусственным покрытием. Их можно найти во многих дворах недалеко от жилых домов, в парках и на природных территориях города.

Многие из спортивных коробок работают ежедневно до позднего вечера, а некоторые - круглосуточно. Совсем скоро москвичи насладятся катками с естественным покрытием. Для этого нужно было дождаться устойчивой минусовой температуры.

Этой зимой для жителей и гостей столицы будут доступны развлечения в парках, скверах и во дворах. Желающие любого возраста смогут отправиться на катки, лыжные трассы и горнолыжные склоны.

Всего по плану запустят 4075 объектов, включая 1387 катков, 396 лыжных трасс общей протяженностью 503,4 километра. В этом зимнем сезоне также появятся и новые объекты. Например, два катка с искусственным льдом в парке 850-летия Москвы.

Ранее жителей столицы пригласили на бесплатные катки «Московских сезонов».

Отдых Москва 2023 Парки
04 декабря 2023, 10:22
Около 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве за минувшие сутки выпало 25-30% месячной нормы осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 13 сантиметров снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 13 миллиметров осадков, или 25% от месячной нормы осадков. Другие столичные метеостанции зафиксировали: Тушино - 13 миллиметров, Балчуг - 15 миллиметров, МГУ - 16 миллиметров», - написал он.

Тишковец добавил, что высота снежных сугробов достигла небывалых показателей. К тому же она увеличилась вдвое к утру сегодняшнего дня. Например, вчера на ВДНХ было 19 сантиметров снега, а сегодня - уже 30. Это в четыре раза выше нормы для начала декабря, что повторило рекорд 71-летней и 19-летней давности.

Сегодня в Москве синоптики спрогнозировали до -5… -7 градусов днем, а в области - -4… -9 градусов.

Порывы западного ветра достигнут трех-восьми метров в секунду. Давление немного вырастет и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Прогноз погоды Снегопад Москва 2023 Погода в Москве
04 декабря 2023, 10:12
Власти Иркутска пообещали помочь семье зарезанного на остановке мальчика
РИА «Новости»
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Мэр Иркутска Руслан Болотов в Telegram-канале сообщил, что семья 15-летнего школьника, убитого 2 декабря на остановке, получит помощь. Он также выразил соболезнования родным погибшего подростка.

Конфликт между подростками произошел на Байкальской улице. Один из них нанес школьнику четыре ножевых ранения, от которых пострадавший скончался. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

В результате оперативной работы силовики задержали шесть участников конфликта. Некоторые СМИ распространили информацию о том, что причастный к убийству подросток подражал героям популярного сериала «Слово пацана».

В МВД РФ заявили, что это не соответствует действительности. Подозреваемый в убийстве на допросе сообщил, что не смотрел сериал. Отсутствие связи между кинолентой и преступлением также подтвердила детский омбудсмен в Иркутской области.

Убийства Иркутская область

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