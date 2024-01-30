Слуцкий предложил лишать артистов званий за «неприемлемое поведение»

«Речь идет о так называемой „элитке“ - о деятелях культуры, которые уехали из страны, ходят на „голые“ вечеринки, которые считают, что надо соревноваться, у кого лучше новогодняя елка - за один, два или пять миллионов рублей», - высказался он.

Депутат напомнил, что раньше солдаты шли на передовую под песни Нины Руслановой и подобных артистов. Сейчас же бойцы не отправляются на фронт под композиции Филиппа Киркорова. По его словам, многие деятели культуры дистанцируются от страны и считают, что можно оказать кому-то помощь и жить, как раньше.

Слуцкий призвал поддерживать тех, кто «действительно составляет соль российской культуры».

Филипп Киркоров стал участником скандальной «голой» вечеринки, организатором которой выступила телеведущая Анастасия Ивлеева. Из-за этого певец столкнулся с волной «отмены».

Киркорова убрали из новогодних программ , также стали отказываться от его концертов. А рэпер Vacio (Николай Васильев) весной отправится на службу в армию.