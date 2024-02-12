Слуцкий осудил идею обменять останки Столыпина на украинских военнопленных

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В рейтинге городов России с самым высоким снежным покровом Москва заняла пятнадцатую позицию. Высота снега в столице достигла 60 сантиметров. Об этом сообщил сайт Gismeteo.

Лидером рейтинга, по данным погодного портала, стал Саранск. Высота снежного покрова в столице Мордовии составила 96 сантиметров. На втором месте оказалась Казань с 92 сантиметрами, а замкнул тройку Ульяновск, где зафиксировали 75 сантиметров снега.

Высота сугробов в Москве стала рекордной за эту зиму. Столько снега в столице выпало впервые за 10 лет , с 2013 года.

В конце предыдущей недели «заток арктического воздуха» принес в Москву 20-градусные морозы. С 9 по 11 февраля столбики термометра опускались ночью до -15…-20 градусов.

В ближайшее время в Москве пройдет снег, местами ледяные дожди, возможна гололедица. Город накроет теплый атмосферный фронт.