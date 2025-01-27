27 января 2025, 00:57

«Сложно, больно, радостно». Анна Седокова — о своем участии в новом шоу

РИА «Новости»
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Звездная артистка Анна Седокова снялась в новом сезоне развлекательного телешоу. О своих эмоциях от работы на проекте певица рассказала в беседе с изданием Starhit.

Седокова участвовала в реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Выпуск с певицей уже вышел на телеэкраны, программу полностью отсняли еще осенью прошлого года.

Артистка рассказала, что участие в шоу стало для нее настоящим вызовом. Она присоединилась ко второму выпуску, не зная ни одного из участников.

«Я пришла одна. Коллектив меня не знал, было очень сложно порой», - призналась Анна Седокова.

Певица подчеркивала, что участвовала в шоу не ради победы, а скорее для того, чтобы побороть личные страхи - от боязни коллектива, до страха перед неизвестностью.

«Испытала целую гамму чувств: было сложно, больно, радостно», - добавила певица.

В субботу, 25 января, пресса раскритиковала Седокову , которая появилась в эфире в белом подвенечном платье. Артистка вышла в таком наряде на 40-й день после похорон ее бывшего мужа Яниса Тиммы.

Однако проект шоу, для которого снималась певица, завершили еще в октябре 2024 года - в СМИ предположили, что решение оставить артисту в кадре в платье приняли, вероятно, режиссеры.

Телевидение Анна Седокова Артисты
26 января 2025, 10:47
Дожди и плюсовая температура ждут москвичей 26 января
Global Look Press
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Небо над Москвой в воскресенье затянет облаками. Воздух прогреется до +4 градусов, а вечером в городе начнутся дожди. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта окклюзии в теплом секторе атлантического циклона, который откроет доступ рекордно теплому воздуху», - отметил он.

В Москве ожидается облачная погода, преимущественно вечером временами будет идти дождь - примерно три литра воды на квадратный метр. Температура воздуха в столице составит 2… 4 градуса, а по области - от 0 до 5 градусов.

Синоптик добавил, что ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Показания барометров будут незначительными и составят 748 миллиметров ртутного столба, что находится в пределах нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что температура воздуха в Москве превышает климатическую норму. По его словам, до конца января столицу ожидает теплая погода, характерная для апреля.

Небо над Москвой в воскресенье затянет облаками. Воздух прогреется до 4 градусов, а вечером в городе начнутся дожди. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
26 января 2025, 04:03
Не возражал против ядерного удара. СК узнал, где спрятался актер Смольянинов
РИА «Новости»
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Российские следственные органы осведомлены о том, где скрылся актер Артур Смольянинов*. Артист ранее публично заявлял о готовности принять участие в боях на украинской стороне, сообщило ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Редакция российского агентства обратила внимание на позицию защиты Смольянинова* - те напомнили, что в конце октября 2024 года следствие объявило его в федеральный, а затем и в международный розыск.

Такие меры юристы Артура Смольянинова* сочли избыточными и формальными. Поскольку, по их мнению, Главное следственное управление СКР уже знает, где находится актер. Также сторона защиты указала, что срок предварительного следствия по делу их клиента суд продлил до конца апреля 2025 года.

Формально Следственный комитет с такими заявлениями не выступал. Официальную информацию о том, что следствию известно о местонахождении обвиняемого по нескольким статьям артиста, власти также не предоставляли.

Смольянинов* уехал из России осенью 2022 года. ТАСС напомнил, что позднее актер не возражал против ядерного удара по российской территории.

В январе 2023 года глава СК РФ поручил возбудить в отношении артиста уголовное дело - после того, как тот заявил, что согласился бы сражаться против российской армии на стороне Украины. Уже 29 октября 2024 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Смольянинова*.

*Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Суд Актеры Следственный комитет России Иноагенты Артисты
25 января 2025, 22:43
Крыса устроила «диверсию» в Абакане
Freepik
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Накануне вечером часть города Абакана осталась без света. Специалисты быстро выяснили причину и устранили проблему, сообщила администрация столицы Хакасии.

«Диверсию» на подстанции устроила крыса, она пробралась на энергетический объект и прогрызла кабели, что привело к короткому замыканию. Электричество отключилось в южной части города.

«Специалисты „Абаканских электрических сетей“ установили причину короткого замыкания, которое произошло вчера вечером, 24 января, на кабельной линии в районе улицы Цукановой: в трансформаторную подстанцию проникла крыса», - сообщили в Telegram-канале администрации города.

Сотрудники «Абаканских электрических сетей» смогли оперативно устранить последствия, сообщили власти. Электрики починили кабельную муфту и вернули свет в дома горожан.

В Норильске ранее причиной блэкаута стал домашний енот, который сбежал и забрался в трансформаторную подстанцию. Животное извлекли сотрудники аварийно-диспетчерской службы.

Электричество Животные
25 января 2025, 21:29
«Я обойдусь». Лев Лещенко откровенно рассказал о размерах своей пенсии
РИА «Новости»
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Лев Лещенко, певец и народный артист РСФСР, рассказал о размере своей пенсии. В беседе с «Общественной службой новостей» он также пояснил, почему не предпринимает попыток увеличить ее.

Текущее финансовое положение певца полностью устраивает. Его основным источником дохода остаются гонорары. Лещенко уже 82 года, что не мешает ему продолжать выступать и записывать новую музыку.

Кроме музыкальной карьеры, Лев Лещенко занимается бизнесом, связанным с лесозаготовками. Такое предприятие в Кольчугино артист учредил более 20 лет назад. Пенсионные деньги артист копит - в беседе с прессой он предпочел не раскрывать детали этих трат.

В марте 2024 года Лев Лещенко не исключал, что может завершить карьеру. Уже в конце лета стало известно, что российские власти обеспечили знаменитого певца дорогим лекарством от редкой болезни.

По словам певца, его ежемесячные пенсионные выплаты составляют около 30 тысяч рублей. Как отметил Лещенко, такую сумму он получает благодаря званию народного артиста РСФСР и статусу полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». Однако артист подчеркнул, что предпочитает полагаться на доходы от работы, а не рассчитывать на деньги, которые предоставляет ему государство.

Музыкант также пояснил, что в теории может легко повысить уровень своих пенсионных выплат, если обратится в соответствующие ведомства. Такой шаг он необходимым не считает.

Пенсия Лев Лещенко

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