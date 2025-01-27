Седокова участвовала в реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Выпуск с певицей уже вышел на телеэкраны, программу полностью отсняли еще осенью прошлого года.

Артистка рассказала, что участие в шоу стало для нее настоящим вызовом. Она присоединилась ко второму выпуску, не зная ни одного из участников.

«Я пришла одна. Коллектив меня не знал, было очень сложно порой», - призналась Анна Седокова.

Певица подчеркивала, что участвовала в шоу не ради победы, а скорее для того, чтобы побороть личные страхи - от боязни коллектива, до страха перед неизвестностью.

«Испытала целую гамму чувств: было сложно, больно, радостно», - добавила певица.

В субботу, 25 января, пресса раскритиковала Седокову , которая появилась в эфире в белом подвенечном платье. Артистка вышла в таком наряде на 40-й день после похорон ее бывшего мужа Яниса Тиммы.

Однако проект шоу, для которого снималась певица, завершили еще в октябре 2024 года - в СМИ предположили, что решение оставить артисту в кадре в платье приняли, вероятно, режиссеры.