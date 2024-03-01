01 марта 2024, 00:27

«Слова без наказания не работают». Что изменит введение штрафов для навязчивых коллекторов

РИА «Новости»
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Минюст России разработал законопроект о штрафах для коллекторов и микрофинансовых организаций за навязчивые звонки и переписку с должниками. Председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих (ОРПАУ) Михаил Василега в комментарии «360» заявил, что наказание заставит коллекторов изменить методы по выбиванию долгов.

Собеседник напомнил, что коллекторские агентства - это вполне законный вид предпринимательской деятельности, чья цель заработать деньги. Поэтому они с дисконтом выкупают долги у банков, которые потратят больше в случае судебной тяжбы с недобросовестным заемщиком, и добиваются возвращения долга.

«Банки не должны бегать и заниматься взысканием. Поэтому нужны люди, которые занимаются этим профессионально. Для них это тоже бизнес. Если выбили деньги, то окупили все затраты и получили доход», - объяснил работу коллекторов Василега.

Он добавил, что профессиональные сотрудники коллекторских агентств внимательно изучают должника, собирая максимальную информацию о нем самом и его активах. Все это отнимает большое количество времени и сил, а значит должно оплачиваться.

«Здесь вопрос в методах, которые применяют коллекторы. Сама их деятельность законна. Но требует регулирования, чтобы были правила. Сейчас никто не знает, что можно делать, а что нельзя. Должна быть четкая грань, что остается в рамках закона, а что нет», - заявил Василега, Председатель ОРПАУ добавил, что штрафы заставят коллекторов отказаться от методов, по которым им грозит ответственность в виде штрафа. Способ наказания пока еще остается самой действенной мерой регулирования «Можно просто сказать человеку, не езжай на красный свет. Это опасно. Но если не будет наказания, то слова не сработают», - подытожил собеседник.

Подготовленный Минюстом законопроект скорректирует правила, которые вступили в силу в России с 1 февраля 2024 года. Теперь должники получили право отказаться от личного общения с коллекторами, если считают их навязчивыми. Диалог можно продолжить через письма, электронную почту, портал госуслуг или нотариуса. Но наказания для выбивателей долгов, которые продолжали звонить должникам или писать им сообщения в мессенджеры, не было. Новый законопроект исправит эту недоработку.

Штрафы Долги Россия Деньги Коллекторы
29 февраля 2024, 23:53
Известный тренер по хоккею умер на глазах у сына и жены в Екатеринбурге
Freepik
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Известный хоккейный тренер и организатор городского турнира «Выходи во двор» Максим Жданов умер во время турнира в Екатеринбурге. Об этом сообщили на сайте Федерации хоккея Свердловской области.

Коллеги выразили соболезнования близким Жданова. Причины смерти 50-летнего спортсмена не уточнили.

По данным издания Ura.ru , учредитель клуба «Леда» Максим Жданов почувствовал сильное недомогание во время турнира в Екатеринбурге 27 февраля. Это случилось на глазах его девятилетнего сына и супруги.

Тренер встретил на корте спортсменов и во время разговора с ними внезапно упал. Жданову стали делать искусственное дыхание, после этого его передали скорой помощи.

Медики боролись за жизнь спортсмена около 40 минут, но спасти его не удалось. Позже стало известно, что у Жданова разорвалась аорта. За неделю до этого он жаловался на здоровье.

Спортсмены Хоккей Екатеринбург
29 февраля 2024, 21:46
Ростех решил возобновить выпуск самолетов ДРЛО А-50
РИА «Новости»
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В России возобновят выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, так как он нужен Вооруженным силам страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Конечно, восстанавливать этот самолет нужно. Конечно, мы будем его делать, он не только для нашей армии нужен, но и на экспорт», - заявил он журналистам в кулуарах Гостиного Двора перед посланием президента Федеральному собранию.

Самолет ДРЛО А-50 создали на базе военно-транспортного самолета Ил-76 еще во времена Советского Союза. Его используют для разведки и обнаружения сил противника, а также координации действий союзников. Самолет называют аналогом американских AWACS.

Чемезов также сообщил о переносе выпуска пассажирского самолета МС-21 , испытания которого еще не завершены, на 2025–2026 годы. Он объяснил это необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Ростех Самолеты
29 февраля 2024, 21:19
«Надо укреплять семью». Отец Киприан поддержал цели новых нацпроектов
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Самой главной темой из послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию является поддержка семей в России. На это «360» указал отец Киприан (Валерий Бурков), член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», Герой Советского Союза.

«Надо укреплять семью. Надо, чтобы семья стала многодетной, это должно стать нормой. Главное - это все меры поддержки. Это вопрос выживания нашего государства. Мы должны умножаться, а не таять на глазах», - сказал он.

Вторым по важности озвученным президентом нацпроектом отец Киприан назвал «Молодежь России», посвященный поддержке молодых россиян и будущему страны.

«Молодежь - это наше будущее. В 90-е годы ее бросили на самотек и долго ею не занимались. Сейчас такая работа ведется и молодежь выделили как отдельный проект. Это очень важно», - отметил собеседник издания.

Проект «Кадры» Бурков назвал третьим требующим внимания вопросом для развития России.

«Кадры решают все. Особенно те, которые, защищая нашу страну, проявили высокие, духовно-нравственные идеалы, которые живут в их душе», - резюмировал он.

В ходе послания Федеральному собранию Путин анонсировал запуск новых национальных проектов. Президент отметил, что также необходимо запустить комплексную программу по охране материнства и сбережению здоровья детей.

Молодежь Семья Россия Владимир Путин Нацпроекты Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 20:30
Госдума приняла около 100 законов об участниках СВО
Телеканал «360»
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Государственная дума России приняла около 100 законов, касающихся участников специальной военной операции. Об этом рассказал депутат Владимир Васильев в комментарии «360».

Васильев прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам парламентария, все партии Госдумы работают в том направлении, которое обозначил глава государства.

«Мы сегодня благодаря той политике имеем консолидацию в Госдуме. Практически все политические партии консолидированно принимают основные законы», - заявил он.

Депутат добавил, что послание Путина стало ответом на ожидания россиян, в том числе тех, с кем президент общался лично.

«Это была еще и программа. Программа, которую президент, демонстрируя удивительную работоспособность и ответственность, перемещает по стране, встречаясь на трассах, в цехах, в лабораториях. Находясь за штурвалом самолета и за рулем КамАЗа. Он вник в ожидания людей. И пришел к нам с программой, которая наполнена поддержкой, ожиданиями людей, которые готовы и на фронте с риском для жизни отстаивать интересы России, и в тылу работать по полной», - добавил Васильев.

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию 29 февраля. В своем более чем двухчасовом выступлении президент заявил, что новой российской элитой станут те, кто служит России на фронте и в тылу.

«Настоящая элита - труженики и воины, которые служат России», - заявил глава государства.

Законы Военные Депутаты Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024

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