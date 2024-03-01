«Слова без наказания не работают». Что изменит введение штрафов для навязчивых коллекторов

Собеседник напомнил, что коллекторские агентства - это вполне законный вид предпринимательской деятельности, чья цель заработать деньги. Поэтому они с дисконтом выкупают долги у банков, которые потратят больше в случае судебной тяжбы с недобросовестным заемщиком, и добиваются возвращения долга.

«Банки не должны бегать и заниматься взысканием. Поэтому нужны люди, которые занимаются этим профессионально. Для них это тоже бизнес. Если выбили деньги, то окупили все затраты и получили доход», - объяснил работу коллекторов Василега.

Он добавил, что профессиональные сотрудники коллекторских агентств внимательно изучают должника, собирая максимальную информацию о нем самом и его активах. Все это отнимает большое количество времени и сил, а значит должно оплачиваться.

«Здесь вопрос в методах, которые применяют коллекторы. Сама их деятельность законна. Но требует регулирования, чтобы были правила. Сейчас никто не знает, что можно делать, а что нельзя. Должна быть четкая грань, что остается в рамках закона, а что нет», - заявил Василега, Председатель ОРПАУ добавил, что штрафы заставят коллекторов отказаться от методов, по которым им грозит ответственность в виде штрафа. Способ наказания пока еще остается самой действенной мерой регулирования «Можно просто сказать человеку, не езжай на красный свет. Это опасно. Но если не будет наказания, то слова не сработают», - подытожил собеседник.

Подготовленный Минюстом законопроект скорректирует правила, которые вступили в силу в России с 1 февраля 2024 года. Теперь должники получили право отказаться от личного общения с коллекторами, если считают их навязчивыми. Диалог можно продолжить через письма, электронную почту, портал госуслуг или нотариуса. Но наказания для выбивателей долгов, которые продолжали звонить должникам или писать им сообщения в мессенджеры, не было. Новый законопроект исправит эту недоработку.