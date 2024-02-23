23 февраля 2024, 13:33

Слепить пельмени или молчать весь день. Россиянам в Сети предложили услуги к 23 Февраля

РИА «Новости»
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Мужчинам из Москвы в честь Дня защитника Отечества предложили воспользоваться необычной услугой «Девушка на 23 Февраля». Объявление появилось на одном из интернет-сервисах. За деньги молодым людям обещают слепить пельмени, станцевать, подарить подарки, но заранее купленные ими самими, сообщил RT.

Список услуг довольно широк. Клиенту могут в течение дня рассказывать, «какой он крутой мужик», даже подготовить сценарий, чтобы «насолить» бывшей или вернуть ее. Девушка, разместившая объявление, готова провести с мужчиной весь день в молчании.

Прайс тоже разнообразен. Например, «покормить собаку» стоит пять тысяч рублей, а сценарий по поиску второй половины достигает почти 100 тысяч рублей. В перечне также есть танец, быстрый и медленный, готовка стейка, массаж.

День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля. Праздник традиционно сопровождают концертами и салютами, но так было не всегда. Ранее «360» подробно рассказал о появлении праздника.

Праздники Рубль Мужчины Деньги 23 февраля Москва
23 февраля 2024, 12:37
23 Февраля: вспомнить, как быть мужчинами
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Смысл 23 Февраля сильно изменился в последние два года. Если раньше этот праздник оставался в тени 8 Марта, то в связи со спецоперацией приобрел новый смысл и стал особенно важным. Об этом в колонке для «360» порассуждал писатель Платон Беседин.

Далее - прямая речь.

И так День защитника Отечества приобрел для всех нас совершенно новые смыслы - предельно актуальные, значимые, важные. Потому что мы увидели людей мужественных и ответственных. Увидели настоящих мужчин. И сегодня, 23 Февраля, каждый из нас вспоминает их - тех, благодаря кому мы живы, тех, благодаря кому мы продолжаем движение; настоящие люди, настоящие мужчины. Им мы говорим спасибо.

Да, сегодня в первую очередь день благодарности. Ну, а праздновать - так чтобы по-настоящему, хотя и со слезами на глазах, ибо многих мы потеряли, - будем чуть позже. Когда одержим окончательную победу.

Впрочем, обвинения в инфантилизме имеют под собой реальные основания, более чем. Но беда еще и в том, что в медиа активно культивируется образ слабого, поверженного мужчины: в лучшем случае неудачника, в худшем - алкоголика, безответственного отца и так далее. Это, собственно, не означает, что такого нет, но это ставит вопрос: неужели нет ничего другого? «Мы из поколения мужчин, воспитанных матерями», - говорил Тайлер Дерден в «Бойцовском клубе». И герои этой книги-фильма как раз-таки хотели возмужать - или так: пытались возмужать довольно радикальными способами. Лучше же всего инициацию мужчины (этапы становления мужчины, что точнее) описал Джек Лондон в «Морском волке». Семь ступеней - и ты мужчина. Но в новые времена все иначе. И мужчин, как утверждают некоторые, что называется, днем с огнем не сыщешь. Точка зрения спорная, но обсуждаемая.

Те, благодаря кому мы живы Однако все кардинально изменилось два года назад. Нет, конечно, настоящих мужчин в нашей стране хватало и до этого, просто они оставались чуть в тени, в стороне. Они не рисовались и не выпячивали себя.

Мужская доля Праздник 23 Февраля по большей части всегда находился в тени праздника 8 Марта. Причина того очевидна: 23 Февраля не считался Международным мужским днем, а в основном связывался с армией и флотом. Служили меж тем в стране не все. Поэтому женщин стабильно поздравляли на 8 Марта, а что касается мужчин, подарки доставались не всем.

Об этом не принято говорить - или говорится немного в ином ключе, - но мужской части населения в России в принципе не очень легко. Достаточно сказать, что мужчины в нашей стране живут на целых 10 лет меньше, чем женщины. Связывают это обычно с вредными привычками и пороками, но на самом деле одна из главных проблем в том, что мужчина вынужден проживать свою жизнь в вечном молчании.

Праздники Мужчины 23 февраля
23 февраля 2024, 12:29
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в День защитника Отечества по традиции прибыл в Александровский сад. Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок из красных роз. На ленте в цветах государственного флага значится надпись: «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».

Путин расправил ленту на венке и некоторое время постоял в знак почтения к памяти погибших защитников Отечества. Участниками церемонии также стали глава Минобороны Сергей Шойгу, курсанты суворовских училищ и ветераны боевых действий.

Ранее глава государства поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов, гражданский персонал и личный состав Вооруженных сил России и тех, кто прошел воинскую службу. Путин назвал праздник одним из самых значимых в стране.

Россия Владимир Путин 23 февраля
23 февраля 2024, 11:07
Путин ознакомился с возможностями телемедицины в чувашском селе
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин побывал в новом фельдшерско-акушерском пункте в селе Рындино в Чувашии и ознакомился с его работой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путину рассказали, что благодаря новой системе повышения доступности лекарств местным жителям не приходится ездить за медикаментами в райцентр. Все необходимые препараты отпускает непосредственно фельдшер.

В новом ФАП главе государства также продемонстрировали, как проходят телемедицинские консультации. На связь с фельдшером вышла участковый врач и терапевт Анна Владимировна из районной больницы, которая ответила на вопросы российского лидера.

Путин также проверил новый процедурный кабинет, в котором врач может оказывать местным жителям неотложную медицинскую помощь и проводить профилактические осмотры.

Ранее глава государства провел встречу с жителями одного из городов Чувашии. Несмотря на мороз, люди собрались и ждали проезда президентского кортежа. Местные жители поблагодарили Путина и выразили ему свою поддержку.

Здравоохранение Больницы Лекарства Врачи Медицина Владимир Путин Чувашия Телемедицина
23 февраля 2024, 11:06
«Это справедливо». Путин пообещал проработать изменения в расчетах суточных для транспорта
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил исправить шкалу расчета суточных в автомобильной отрасли. Об этом президент сообщил на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.

Один из мужчин пожаловался главе государства, что с 1 января суточные в России составляют 700 рублей, при том как на обед уходит минимум 500 рублей в день. За границей оплата работы выше более чем в три раза.

«Справедливо поменять эту шкалу в соответствии с особенностями вашей работы», - сказал Путин.

Президент также спросил у вице-премьера Марата Хуснуллина, тоже находящегося в командировке, сколько суточные составляют у него. Тот ответил, что в правительстве «побольше».

«Я не случайно спросил, потому что, насколько я помню, у нас единый подход ко всем суточникам: и у тех, кто работает на транспорте, и у других работников - у всех одинаковая сумма», - отметил Путин.

Ранее президент поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Российский лидер назвал праздник одним из самых почитаемых в стране и отметил, что он стал народным. Путин пожелал российским бойцам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины.

Россия Работа Владимир Путин

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