Следствие запросило арест лидера «Левого фронта» Удальцова
Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать лидера общественного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом РИА «Новости» рассказали в суде.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу, время его рассмотрения пока не назначено», - отметил собеседник агентства.
Накануне в доме 46-летнего Удальцова прошел обыск, после чего его отправили на допрос и задержали. Политика обвинили в оправдании терроризма в интернете, ему грозит до семи лет заключения.
Сергей Удальцов основал движение сторонников социализма «Левый фронт», которое входит в штаб протестных действий КПРФ. Мужчину неоднократно задерживали за участие в несогласованных акциях в Москве. В последний раз это произошло в декабре прошлого года.