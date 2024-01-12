12 января 2024, 11:26

Следствие запросило арест лидера «Левого фронта» Удальцова

РИА «Новости»
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Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать лидера общественного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом РИА «Новости» рассказали в суде.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу, время его рассмотрения пока не назначено», - отметил собеседник агентства.

Накануне в доме 46-летнего Удальцова прошел обыск, после чего его отправили на допрос и задержали. Политика обвинили в оправдании терроризма в интернете, ему грозит до семи лет заключения.

Сергей Удальцов основал движение сторонников социализма «Левый фронт», которое входит в штаб протестных действий КПРФ. Мужчину неоднократно задерживали за участие в несогласованных акциях в Москве. В последний раз это произошло в декабре прошлого года.

Суд
12 января 2024, 12:11
Функция расчета отпускных выплат появилась в «Календаре» Mail.ru
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«Календарь» Mail.ru представил новую функцию, с помощью которой пользователи смогут рассчитать сумму отпускных выплат. Приложение предоставит возможность запланировать отпуск и поделиться планами с коллегами.

Производственный календарь посчитает сумму выплат и покажет, на сколько это выгодно пользователю, рассчитав потерю или выгоду в доходе.

Чтобы запустить приложение, необходимо перейти из веб-версии «Почты» в «Календарь» Mail.ru и выбрать отображение в виде года. После этого нужно нажать кнопку «Рассчитать отпускные». В открывшемся окне пользователь сможет указать сумму заработной платы и выбрать дни предстоящего отпуска. «Календарь» сделает предварительные расчеты.

Воспользоваться функцией можно и просто по ссылке. Любой желающий получит доступ как к обычному календарю, так и к новой разработке.

Ранее новые функции появились в «Сферуме». Разработчики добавили в приложение возможность расшифровки видеозвонков, а также создали раздел «Награды» для учащихся и преподавателей.

Интернет Отпуск Работа Технологии
12 января 2024, 12:09
Собянин рассказал, как москвичи могут изменить столицу
Unsplash
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Благодаря участию горожан в голосованиях на портале «Активный гражданин», в Москве удалось реализовать свыше четырех тысяч решений. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Провели уже свыше шести тысяч голосований. По их результатам были благоустроены десятки улиц, переулков, бульваров и площадей», - отметил он.

По его словам, москвичи оказали влияние и на развитие транспортной инфраструктуры, поддержав проекты строительства Московских центральных диаметров. Они определили названия новых станций Большой кольцевой линии метро и Московского скоростного диаметра.

Участие горожан также помогло при выборе названий для улиц, бульваров, площадей, а также станций метро, первого речного электросудна и виртуального помощника общественного транспорта.

Проект внес свой вклад и в выбор имени для обитателей Московского зоопарка, «Москвариума» и «Городской фермы» ВДНХ. Особой популярностью у горожан пользовалось голосование за имя панды, родившейся в столичном зоосаду.

Собянин добавил, что с момента запуска проекта в 2014 году к «Активному гражданину» присоединились более 6,7 миллиона человек.

Накануне москвичам предложили выбрать на портале семейные мероприятия для программы «Технограда» на 2024 год.

Сергей Собянин Технологии Москва
12 января 2024, 12:08
Россияне отправили друг другу миллиарды виртуальных подарков в «Одноклассниках»
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Активность пользователей в соцсети «Одноклассники» в новогодние праздники оказалась выше, чем в прошлом году. Россияне отправляли друг другу виртуальные подарки и делились праздничными фотографиями.

Только в период с 30 декабря по 1 января пользователи поздравили друг друга с помощью 1,2 миллиарда подарков. Больше всего виртуальные сувениры дарили жители Подмосковья, Краснодарского края, Самарской, Нижегородской и Ленинградской областей. За праздники в Сети пользователи отправили свыше 2,5 миллиарда подарков.

Один из россиян отличился и поздравил близких неоднократно. В период с 30 декабря по 9 января он отправил 214 тысяч подарков.

Пользователи охотно делились фотографиями и сообщениями - число публикаций 1 января возросло на 39% по сравнению с 30 декабря. Россияне чаще всего публиковали изображения встречи праздника, новогоднего стола и декора елок. Активность в «Одноклассниках» начала снижаться только к 3 января.

Ранее соцсеть предоставила возможность скрывать контент на странице от посторонних. Разработчики также усовершенствовали портал и запустили модель на основе машинного обучения , которая защищает пользователей от навязчивого общения.

Праздники Интернет Соцсети Технологии
12 января 2024, 12:04
«Мимо нашего внимания это не прошло». Полиция займется историей с босым мальчиком в Екатеринбурге
piqsels
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В Екатеринбурге мать вывела сына на мороз без обуви в воспитательных целях. Предположительно, женщина хотела проучить ребенка за то, что он долго выгуливал собаку и у нее мерзли лапы. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал «360», что делом занялась полиция.

«Мимо нашего внимания это не прошло. С утра уже начали этим делом заниматься. Оценку тому, что произошло, дадут правоохранительные органы - это их функционал и задача. То, что касается уполномоченного по правам ребенка, мы взаимодействуем с комиссией по делам несовершеннолетних», - сообщил он.

Мороков подчеркнул, что нужно обязательно разобраться в причинах и условиях произошедшего, уточнить все детали. После эту ситуацию рассмотрят с точки зрения социально-педагогического и воспитательного аспекта. Не исключено, что для участия в процессе пригласят образовательную организацию, где учится мальчик. В адрес законных представителей ребенка могут высказать какие-то рекомендации по воспитательной системе, но пока утверждать ничего нельзя.

«Все очень быстро отработали, все включились, в том числе образовательная организация. Но нужно очень аккуратно к этому подойти, потому что вся эта история касается несовершеннолетнего, семейных отношений. Сначала надо спокойно разобраться», - заключил он.

Ранее Екатеринбуржца с пятилетней дочкой выгнали из поезда на мороз из-за того, что он показал паспорт через сайт «Госуслуги». Мужчина намерен обратиться к юристам и подать в суд.

Дети Екатеринбург Полиция

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