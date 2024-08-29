29 августа 2024, 08:58

Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Следователи провели четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы», - рассказали в СК.

Расследование завершено, и фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом планов представителей СБУ по убийству Симоньян и Собчак. Подозреваемыми в подготовке к нападению стали 10 человек. По версии следствия, задержанных курировали специалисты с Украины. Позже несколько фигурантов дела о подготовке покушений на журналисток частично признали вину.

Уголовное дело Ксения Собчак Следственный комитет России Маргарита Симоньян
28 августа 2024, 21:45
Раскрыто влияние парада планет на знаки Зодиака
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Начавшийся утром в среду, 28 августа парад из шести планет продлится два дня. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна выйдут на одну сторону Солнца и окажутся в секторе около 160 градусов. Астролог Елена Кузнецова в комментарии 360.ru рассказала, какое влияние на людей окажет это явление.

Особое внимание она обратила на то, что Меркурий перешел в статическое положение.

«Это говорит о том, что не надо в эти дни ничего покупать, подписывать документы, путешествия тоже не очень благоприятны. Когда пройдут эти два дня можно начинать действовать и в бизнесе и политике. Все пойдет на плюсы, при чем очень нестандартные решения будут приняты», - рассказала Кузнецова.

Астролог добавила стеллиум (встреча планет) окажет большое влияние на людей рожденных под знаками Близнецов, Тельцов и Раков, а также Скорпионов, Тельцов и Стрельцов.

«Самые большие изменения в финансовых делах - это Скорпион и Телец, в информационном и политическом моменте - это Стрелец и Близнецы, разного рода быстрые перемены пройдут у Раков и Козерогов» - перечислила собеседница.

Ранее директор Московского планетария Фаина Рублева заявила, что жители столичного региона смогут увидеть парад планет невооруженным глазом. Она отметила, что лучше всего выстроившиеся в ряд Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна видны ранним утром.

Астрология
27 августа 2024, 17:22
«Дети — не вещи». Отказы школ принять учеников в 10-й класс назвал самоуправством
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отказы выпускникам девятых классов в зачислении в 10-й класс, которые поступают от руководства ряда школ в России якобы в соответствии с новым образовательным стандартом, противоречат закону. Об этом рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко председатель Общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова.

Ситуацию, когда образовательные учреждения устанавливают свои критерии набора учеников старшей школы, отказывая «слабым» девятиклассникам, Менькова назвала противозаконной.

«Прежде всего, это незаконно, так как у нас есть федеральный законопроект об образовании, он позволяет каждому желающему получать знания на том уровне, на котором захочет гражданин. Соответственно, те, кто незаконно отчисляет учащихся после девятого класса, совершают правонарушение и могут быть привлечены к административной ответственности», - заявила общественница.

Собеседница добавила, что отметила, что также незаконной является практика, когда учителя и директор школы рекомендуют родителям переводить ребенка в другое образовательное учреждение.

«Дети - это не вещи. Никто не имеет права отправлять ребенка в другую школу против его воли. Я не вижу смысла в том, чтобы портить психику школьника, отправляя его в чужую школу. Тем более, если речь идет о довольно стрессовом периоде - 10 и 11 классы», - поделилась с 360.ru глава общественного движения.

Также представитель «Родителей Москвы» отметила, что в школах обязательно нужно создавать один общеобразовательный класс, нельзя делать упор только на определенном профиле и на этом основании отказывать.

Ранее Генеральная прокуратура начала проверку в нескольких российских школах после жалоб родителей учеников на отказы в переводе в 10-й класс.

Школы 1 сентября
26 августа 2024, 20:46
Шоу с дронами отменили в Челябинске после скандала
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Челябинске отменили шоу с участием 700 беспилотных летательных аппаратов. Его планировалось провести в последних числах августа в честь Дня города, сообщила пресс-служба городской администрации.

По словам главы города Натальи Котовой, в мэрию поступили жалобы по поводу данного мероприятия с акцентом на то, что якобы на шоу тратятся бюджетные деньги.

«Шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий, то есть на полностью внебюджетной основе. Принято решение об его отмене», - заявила она.

Мэр отметила, что из Челябинска и Челябинской области в зону спецоперации регулярно отправляют грузы, в том числе с дронами. Также Котова добавила, городские власти сейчас готовят к отправке большой гуманитарный груз для жителей Курской области.

Среди пользователей соцсетей идея проведения шоу с беспилотниками вызвала шквал критики. После этого в «ВКонтакте» появилась петиция против мероприятия в Челябинске, которая набрала более 46 тысяч подписей.

Ранее в Саратове не стали проводить концерт певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора, после критики СВО.

Петиции Челябинская область Скандалы Беспилотники Челябинск
25 августа 2024, 17:58
Москвичи оставили бумажные самолетики у посольства Франции в поддержку Дурова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Возле здания посольства Франции в Москве состоялась акция в поддержку основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщил в мессенджере депутат Госдумы Владислав Даванков.

«Люди приходят оставить бумажный самолетик в поддержку Павла Дурова. Делайте так в Москве и других городах», - написал он.

Политик опубликовал фотографии с мероприятия. На кадрах видно, что живая изгородь у посольства усеяна белыми бумажными самолетиками.

Французские полицейские задержали Дурова 24 августа в аэропорту Бурже из-за его нежелания сотрудничать со спецслужбами. Адвокат Александр Добровинский предположил, что бизнесмена отпустят через пару дней. По словам юриста, Дурова хотят припугнуть арестом.

Общественные акции Москва Павла Дурова арестовали во Франции

Новости по теме