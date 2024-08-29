Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак

Начавшийся утром в среду, 28 августа парад из шести планет продлится два дня. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна выйдут на одну сторону Солнца и окажутся в секторе около 160 градусов. Астролог Елена Кузнецова в комментарии 360.ru рассказала, какое влияние на людей окажет это явление.

Особое внимание она обратила на то, что Меркурий перешел в статическое положение.

«Это говорит о том, что не надо в эти дни ничего покупать, подписывать документы, путешествия тоже не очень благоприятны. Когда пройдут эти два дня можно начинать действовать и в бизнесе и политике. Все пойдет на плюсы, при чем очень нестандартные решения будут приняты», - рассказала Кузнецова.

Астролог добавила стеллиум (встреча планет) окажет большое влияние на людей рожденных под знаками Близнецов, Тельцов и Раков, а также Скорпионов, Тельцов и Стрельцов.

«Самые большие изменения в финансовых делах - это Скорпион и Телец, в информационном и политическом моменте - это Стрелец и Близнецы, разного рода быстрые перемены пройдут у Раков и Козерогов» - перечислила собеседница.

Ранее директор Московского планетария Фаина Рублева заявила, что жители столичного региона смогут увидеть парад планет невооруженным глазом. Она отметила, что лучше всего выстроившиеся в ряд Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна видны ранним утром.