Следователи начали проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ

Авиакомпания «Ямал» избавилась от самолетов Airbus — СМИ

Представители авиационной транспортной компании «Ямал», которая остается главным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе, решили расторгнуть соглашения и вернуть государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) три лайнера Airbus A321 из своего парка. Причиной тому послужили невыгодные новые условия для дальнейшего использования самолетов, сообщил РБК.

По данным издания, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих также сегодня заявил о планах на возврат бортов.

Последний раз эти воздушные суда вылетали в рейсы в конце прошлого месяца, об этом свидетельствует портал Flightradar24. Споттерский ресурс planespotter сообщил, что самолеты находятся сейчас на обслуживании.

РБК уточнил, что трем Airbus A321 около 19–20 лет. Наименее подержанный из них лайнер до поступления в «Ямал» выполнял полеты в «Аэрофлоте», два других эксплуатировались национальной авиакомпанией Ливана MEA - Middle East Airlines. В парке «Ямала» осталось еще 26 бортов.

Россию захотели отключить от международной авиационной доменной зоны. Некоторые отечественные компании из авиационной отрасли получили уведомления о прекращении регистрации и продления доменов.aero в этой зоне.