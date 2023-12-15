Следком предложил лишать гражданства РФ за все тяжкие преступления

Глава государства во время прямой линии назвал экс-партнеров «дружками».
«Представляете, какая метаморфоза у нас с ними произошла? Он сказал: „Наши западные дружки“. Сколько лет были партнеры?» - отметила журналистка.
Она напомнила о многочисленных шагах, которые неоднократно предпринимал президент. Он старался наладить отношения с Западом и НАТО. Путин предлагал вместе защищаться от угроз, таких как мировой терроризм. Однако «партнеры» решили бороться с Россией, добавила Симоньян.
«И вот так они превратились постепенно в „дружков“», - заключила она.
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