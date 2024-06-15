15 июня 2024, 16:39

Slack предупредил россиян о блокировке учетных записей

Unsplash
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Корпоративный мессенджер Slack предупредил россиян о приостановке действия учетных записей из-за санкций США. Письмо компании появилось в распоряжении РИА «Новости».

Соединенные Штаты ввели ограничения на предоставление программного обеспечения и IT-услуг в Россию.

«Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, Европейского союза и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию», - заявили представители фирмы.

Письмо получили в том числе компании, которые приобрели лицензию на использование Slack за границей. Администрация мессенджера пообещала приостановить действие учетных записей через 30 дней.

США расширили список антироссийских санкций 12 июня. В перечень попали более 30 физлиц и 200 структур из России и Китая.

США Блокировки Санкции Россия
15 июня 2024, 17:57
Памятник Юдашкину открыли на Троекуровском кладбище
РИА «Новости»
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На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника на могиле модельера Валентина Юдашкина. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Кутюрье поставил себе памятник при жизни собственным творчеством, отметил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он назвал Юдашкина очень талантливым художником и настоящим другом.

«Последние годы его жизни показали, что он был одним из самых мужественных людей, которых я знал», - подчеркнул Эрнст.

Автором памятника стал народный художник России Андрей Ковальчук. Он рассказал, что служил с Юдашкиным в армии в начале 80-х годов.

Модельер ушел из жизни 2 мая 2023 года. Юдашкину было всего 59 лет.

Памятники Художники Москва
15 июня 2024, 17:32
Продажу ряда продуктов приостановили в Москве после случаев ботулизма
Freepik
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В Москве приостановили продажу продуктов, которые могли стать причиной госпитализации людей с признаками ботулизма. Об этом РБК сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Все пострадавшие проходят необходимое лечение, отметили в ведомстве. Специалистам предстоит выявить поставщика и изготовителя товаров, которые могли стать причиной заболевания.

«Ведется приостановка реализации продукции», - добавили в Роспотребнадзоре.

Массового заражения ботулизмом в столице нет, заверили ранее в департаменте здравоохранения Москвы. Заражение заподозрили у четырех человек. У врачей есть все необходимое для лечения и окончательной диагностики.

Здравоохранение Роспотребнадзор Продукты Москва
15 июня 2024, 12:47
«Смотри, куда залез!» Москвич забрался на столб ради спасения вороны
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Москвич спас ворону, застрявшую в рогатке столба в московском ЖК «Татьянин парк». Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

По его данным, очевидцы обращались в экстренные службы и управляющую компанию, но в итоге на помощь птице пришел простой житель. Он смело поднялся на столб без всякой страховки.

Дети болели и волновались за него.

«Смотри, куда он залез! Как ты думаешь, у него все получится?» - переживал ребенок на видео на заднем фоне.

Кто-то из старших заметил, что «главное, чтобы она его когтями не разодрала». Но все обошлось - мужчина освободил ворону под аплодисменты собравшихся внизу ребят. После этого птица некоторое время отдыхала в кустах.

Ранее, 13 июня, в Сергиевом Посаде спасатели помогли четырем утятам , упавшим в дорожную ливневую канализацию. Писк птиц услышали местные жители. Напуганная утка-мать сидела под деревом. Работники ПСЧ «Мособлпожспас» вскрыли решетку, спустились по лестнице в ливневку, достали птенцов и передали матери.

Птицы Москва
15 июня 2024, 12:36
Данные о массовом отравлении из-за ботулизма в Москве не подтвердились
РИА «Новости»
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Распространившиеся в СМИ сведения о массовом отравлении людей в Москве, вызванном ботулизмом, не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» рассказали в департаменте здравоохранения столицы.

Некоторые средства массовой информации писали, что в больницах находятся 10 человек с подтвержденным ботулизмом. В депздраве отметили, что таких больных всего четверо.

«Никакого массового отравления в Москве нет. Речь идет о пациентах, поступивших в инфекционный стационар с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что состояние некоторых пациентов тяжелое. При этом у медиков есть все необходимое для окончательной диагностики и лечения.

В департаменте напомнили, что ботулизм - инфекционное заболевание, возникающее при употреблении в пищу продуктов, в которых содержатся ботулинические микроорганизмы. От человека к человеку ботулизм не передается. Управление Роспотребнадзора по Москве уже установило предполагаемый источник заражения, ведет эпидрасследование и принимает меры.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили распространение энтеровирусной инфекции в стране.

Здравоохранение Больницы Болезни Роспотребнадзор Продукты Москва

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