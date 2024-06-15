Slack предупредил россиян о блокировке учетных записей

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Соединенные Штаты ввели ограничения на предоставление программного обеспечения и IT-услуг в Россию.

«Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, Европейского союза и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию», - заявили представители фирмы.

Письмо получили в том числе компании, которые приобрели лицензию на использование Slack за границей. Администрация мессенджера пообещала приостановить действие учетных записей через 30 дней.

США расширили список антироссийских санкций 12 июня. В перечень попали более 30 физлиц и 200 структур из России и Китая.