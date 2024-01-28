Скульптуры львов исчезли с Дворцовой пристани в Петербурге

«Львы с Адмиралтейской набережной были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую», - рассказали в культурном учреждении.

Специалистам предстоит восстановить скульптуры. Помимо львов, в мастерскую забрали чугунные постаменты, на которых они стояли.

В последний раз львов реставрировали в сентябре 2022 года. Самый серьезный вред скульптурам наносят люди, так как львы выполнены из листовой меди и не имеют каркаса. «Хищники» не рассчитаны на нагрузки, которым подвергаются из-за желающих посидеть на спинах скульптур.

Ранее сотрудники Александровского дворца в Царском селе нашли среди завалов голову атланта , которой более 200 лет. Предмет решили отправить в Екатерининский дворец. Фигура атланта серьезно пострадала во время немецкой оккупации.