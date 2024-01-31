31 января 2024, 12:15

Скрытность, розыгрыш или слежка? Зачем россияне заводят фейковые аккаунты в Сети

Unsplash
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Чуть более 10% россиян (14%) признались, что используют фейковые аккаунты в Сети. Данные об этом привело социологическое агентство «Вебер». Исследование провело АНО «Диалог Регионы».

Респондентами опроса стали 1500 россиян старше 18 лет. В рамках исследования специалисты использовали метод River Sampling.

Зачем заводят фейковые аккаунты По итогам оказалось, что фейковые аккаунты в Сети используют 14% участников опроса. При этом 37% из них пояснили, что заводят такие страницы из-за желания скрыть свою личность, включая ФИО и иные персональные данные, 15% используют их для работы, столько же респондентов - для наблюдения за жизнью людей, у которых они с основного аккаунта заблокированы.

Еще 8% пояснили, что регистрируют подобные аккаунты, чтобы разыграть своих друзей, а 5% - чтобы следить за жизнью бывшего партнера или супруга.

Респонденты признались, что считают свое поведение в Сети достаточно скрытным. О своей жизни в интернете могут поверхностно рассказать 35% опрошенных, 32% заявили, что не готовы делиться абсолютно ничем. Большинство участников исследования (75%) также указали, что никогда не рассказывают в сети о своих личных проблемах, трагедиях или переживаниях.

Боязнь мошенников При этом, как уточнил «Вебер», даже минимальное количество открытой информации в профиле не спасает пользователей от риска подвергнуться атаке мошенников.

Данные исследования показали, что 69% респондентов сталкивались с ситуацией, когда злоумышленники взламывали аккаунты их знакомых и под ложными предлогами просили переводить им деньги.

Жертвами таких уловок стали 7% опрошенных. А еще более трети (36%) респондентов поделились, что их профили в соцсетях взламывали хотя бы раз.

Что делать с аккаунтом после смерти человека Ответили участники и на вопрос, что должно происходить с аккаунтом человека в Сети после его смерти. По мнению 40% опрошенных, такие профили надо удалять.

Чуть более трети (33%) заявили, что на таких страницах надо делать пометку, что этого пользователя больше нет в живых, 9% убеждены, что страницу нужно передать его родственникам, а 7% выступили за то, чтобы после смерти человека профиль оставался тем же, что и при жизни.

Какие знакомства в Сети одобряют? Еще одной темой стали знакомства в Сети. Отношение к ним, как выяснилось, зависит от формата.

Более половины (57%) респондентов указали, что к дружеским знакомствам относятся положительно, 48% - к деловым, а вот к романтические знакомства нормально оценивают только 30% участников исследования.

Опросы Соцсети
31 января 2024, 10:38
Пулково вернулось к штатной работе после снятия ограничений
РИА «Новости»
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Временные ограничения вводились в ночь на среду, 31 января, в петербургском аэропорту Пулково. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оператора аэропорта.

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» пояснили, что ограничения вводились с 03:53 до 05:11. При этом в операторе Пулково не пояснили их причины.

В конце января из-за погодных условий в Пулково отменили часть рейсов. В ночь на 23 января диспетчерские службы развернули 22 борта, летевших в Петербург, из-за сильного ветра. Самолеты направили на запасные аэродромы.

Днем ранее вылет четырех рейсов также задержали из-за неблагоприятн ой погоды. Наземные службы Пулково контролируют метеоусловия в зоне прилета, чтобы не создавать риски для пассажирских судов.

Санкт-Петербург
31 января 2024, 10:28
Депутат Швыткин предложил внедрить программу реабилитации для участников СВО
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы обсуждают различные инициативы социального характера, направленные на поддержку участников спецоперации. По мнению замглавы думского комитета по обороне Юрия Швыткина, нужно создать условия для реабилитации и трудоустройства ветеранов после окончания украинского конфликта. Об этом написала «Лента.ру».

«Я думаю, есть еще вопросы, которые необходимо совершенствовать в этой области», - пояснил российский парламентарий.

Он указал на важность улучшения закона о ветеранах боевых действий. Швыткин заявил, что можно повысить их финансовую поддержку, а также решить жилищный вопрос.

По его словам, в Госдуме придерживаются того законодательного вектора, который задали в прошлом году. Сейчас депутаты обсуждают законопроекты о льготах для вдов, действующих военнослужащих, добавил он.

Ранее глава Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что в 2023 году более 17 тысяч семей участников СВО получили социальную поддержку.

Законы Ветераны Военные Депутаты Россия
31 января 2024, 10:15
Социологи составили портрет богатейших россиян
РИА «Новости»
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Социологи составили портрет российских миллиардеров. Среди успешных людей оказались в основном мужчины из хороших семей, которые смогли заработать капитал в топливно-энергетической, финансовой или промышленной сфере. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ученых центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлану Марееву и Екатерину Слободенюк.

Авторы изучили биографии 379 бизнесменов, которые хотя бы раз попадали в российский список Forbes с 2004 по 2021 год.

Социологи пришло к выводу, что рейтинг богатейших миллиардеров страны мало обновляется. Доля новых богатых людей за последние годы достигает только 3%, уточнили исследователи. Из-за этого растет и средний возраст российских миллиардеров. Он поднялся с 50 лет в 2011 году до 58 в 2021-м.

Около 90% богатейших россиян имеют высшее образование. При этом каждый четвертый из них обладает несколькими дипломами или ученой степенью. Зачастую будущие миллиардеры выбирают для обучения естественно-научное направление в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, при этом треть из них родом не из этих городов.

Богатые россияне предпочитают отдавать детей на обучение за рубеж. В 2011 году таких было 64%, а в 2021-м - 69%.

Женщины пополняют списки миллиардеров крайне медленно. В 2011 году в рейтинге из 200 человек находилась только одна женщина. В 2021 году их стало семь. Авторы исследования подчеркнули, что гендерный дисбаланс сохраняется и является отличительной особенностью группы. Однако в последние годы «золотые двери» для женщин приоткрылись, резюмировали социологи.

Исследования Рейтинги Женщины Ученые
31 января 2024, 08:05
Захарова сообщила о подготовке к введению учета проживающих за рубежом россиян
РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел России совместно с другими ведомствами прорабатывает возможность введения обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, работа идет в рамках плана мероприятий Концепции государственной миграционной политики, который утвердил кабмин. Дипломат уточнила, что необходимо сформулировать определение граждан, постоянно проживающих за пределами России, а также конкретизировать их правовой статус. Проекты нормативных актов МИД России представит кабмину летом 2025 года, подытожила Захарова.

Ранее в Финляндии призвали отменить второе гражданство для россиян , проживающих в стране. Тем, кто хочет получить финский паспорт, придется отказаться от российского, считают власти.

Мария Захарова Россия МИД РФ

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