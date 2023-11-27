Скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч за последние сутки

«Ветер был ураганной силы, то есть 122–144 километра в час», - констатировал он.

Метеоролог отметил, что на юге России прошел холодный атмосферный фронт балканского циклона. За сутки в Крыму местами выпало до 33 миллиметров осадков, на Кубани - до 43. В последние 12 часов скорость крымского ветра на метеостанциях варьировалась от 20 до 31 метра в секунду. В Симферополе она достигала 29 метров в секунду, в поселке Черноморское - 40 метров в секунду.

К 06:00 ветер ослабел, его порывы составляют максимум 27 метров в секунду. В Краснодарском крае, по словам Тишковца, урагана не было, однако ветер был штормовым. Сильнее всего он оказался в Анапе - до 32 метров в секунду. Шторм также был в акватории Азовского моря, однако и здесь ветер сейчас поутих и продолжит ослабевать в течение дня.

Синоптики предупреждали об ураганном ветре в Крыму 26 и 27 ноября.