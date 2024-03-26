«Скорбим и соболезнуем». ФК «Химки» направит средства от домашнего матча жертвами теракта в Crocus City Hall

Футбольный клуб в полном составе приехал к мемориалу памяти жертв теракта в концертном зале Crocus City Hall. Футболисты возложили цветы в память о погибших.

«Я думаю, что для всей страны это огромное и важное событие. В плане того, что нужно отдать дань памяти. Мы также как футбольный клуб от лица команды скорбим и соболезнуем близким в столь тяжелый момент», - заявил капитан команды Равиль Нетфуллин.

Оленев отметил, что клуб окажет помощь пострадавшим в теракте.

«Наш домашний матч 2 апреля, мы приняли решение все собранные средства направить жертвам этой жуткой трагедии», - заявил он.

Нападение на Crocus City Hall произошло вечером в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 139 человек.