Скончался замглавреда агентства «Москва» Александр Малютин

Водитель-лихач стал виновником ДТП, в результате которого на трассе у деревни Киселево Можайского городского округа погиб 13-летний подросток. Автоюрист Лев Воропаев в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко прокомментировал идею внесенного в Госдуму законопроекта о введении штрафов за опасное вождение.

«Если это будет действовать, и [будут] выносить постановления с помощью камер фото- и видеофиксации, это будет влиять положительно на исправление дорожной ситуации», - заявил эксперт.

По его мнению, в том случае, если это будет выявлять инспектор ГИБДД, существенных изменений не произойдет.

Он также подчеркнул, что существующие штрафы и даже лишение права управления автомобилем за значительное превышение скорости не повлияет на безопасность дорожного движения.

«Как лихачи ездили с большим превышением, так они и продолжают ездить», - подчеркнул он.

По его словам, для борьбы с подобными правонарушениями нужно не введение штрафов, а другие механизмы. Комментируя трагический случай у деревни Киселево, Воропаев выразил мнение, что его причиной могло стать банальное лихачество, невнимательность водителя и превышение скоростного режима.

Он также отметил, что если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему инкриминируют часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса, которая предусматривает от пяти до12 лет лишения свободы.

Эксперт выразил мнение, что решением проблемы с опасным вождением на дорогах стало бы лишение прав за накопленные 20-30 штрафов. Тогда, как он считает, лихачи стали бы осторожнее передвигаться по дорогам, потому что право управления машиной - это «значимое право».

Ранее стало известно, что под Можайском иномарка на скорости 280 километров в час протаранила остановку.

Авария унесла жизнь подростка, а второго ребенка сделала калекой.