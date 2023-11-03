Скончался вице-адмирал Валерий Исак

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Вице-адмирал, бывший начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны Валерий Исак умер на 75-м году жизни. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игоря Курдина.

Военный умер у себя дома в ночь на пятницу, 3 ноября. Подробности не приводятся, причина смерти неизвестна.

Валерий Исак родился в Баку в 1949 году, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. Звание вице-адмирала получил в 2000 году и далее в течение пяти лет возглавлял Главное управление глубоководных исследований оборонного ведомства. В 2003-м руководил испытаниями первой Атомной глубоководной станции АС-12. Ушел в отставку в 2005 году.

Исак - обладатель государственных и ведомственных наград, а также наград различных общественных организаций.