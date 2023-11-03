03 ноября 2023, 17:28

Скончался вице-адмирал Валерий Исак

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Вице-адмирал, бывший начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны Валерий Исак умер на 75-м году жизни. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игоря Курдина.

Вице-адмирал, бывший начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны Валерий Исак умер на 75-м году жизни. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игоря Курдина.

Военный умер у себя дома в ночь на пятницу, 3 ноября. Подробности не приводятся, причина смерти неизвестна.

Валерий Исак родился в Баку в 1949 году, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. Звание вице-адмирала получил в 2000 году и далее в течение пяти лет возглавлял Главное управление глубоководных исследований оборонного ведомства. В 2003-м руководил испытаниями первой Атомной глубоководной станции АС-12. Ушел в отставку в 2005 году.

Исак - обладатель государственных и ведомственных наград, а также наград различных общественных организаций.

Армия
03 ноября 2023, 17:19
Волгоградского криминального авторитета заметили в Госдуме — СМИ
РИА «Новости»
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Криминальный авторитет из Волгограда, который сейчас командует штурмовым отрядом «Шторм Z» в зоне СВО, Алиетдин Махмудов посетил Госдуму. Об этом сообщил сайт V1.Ru.

В редакцию прислали снимок, на котором Махмудов позирует в здании нижней палаты парламента вместе с депутатом от ЛДПР Андреем Луговым. Журналисты пытались узнать у помощников парламентария, для чего он встречался с командиром отряда «Шторм Z». Они сообщили, что передали вопрос самому политику, однако в течение недели депутат не ответил.

Сотрудник издания попытался поговорить с Луговым по телефону. Услышав вопрос, парламентарий бросил трубку и на следующие звонки не отвечал.

Знакомые Махмудова сообщили V1.ru, что недавно он был в отпуске и ездил в Москву. По их словам, на днях командующий отрядом «Шторм Z» вернулся в зону спецоперации и приступил к своим обязанностям.

Журналисты напомнили, что суд приговорил Махмудова к 17,5 года колонии за организацию убийства авторитетного бизнесмена из Волгограда Сергея Брудного. По данным V1.ru, криминального авторитета также судили за вымогательство крупной суммы у председателя национальной культурной автономии корейцев Волгограда.

В сентябре глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что «Шторм Z» взял в плен украинских военнослужащих. По словам Рогова, бойцы ВСУ сдались без боя на Запорожском направлении.

Госдума РФ Россия
03 ноября 2023, 16:07
«У них нет денег». Экономист предрек увеличение закредитованности среди россиян
unsplash.com
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В России оказалось много людей с задолженностями по кредитам. Их число продолжает расти, рассказал «360» экономист, аналитик Николай Кульбака.

Повышение кредитной ставки не поможет снизить процент людей, которые берут в долг у финансовых организаций, добавил эксперт.

«Люди берут кредиты, потому что у них нет денег, потому что им не хватает, не на что жить, потому что им надо выкручиваться. <…> Огромное количество людей берет у нас деньги, например, в микрокредитных организациях, где процентная ставка намного больше, и поэтому закредитованность будет увеличиваться», - подчеркнул экономист.

По его словам, для решения проблемы население необходимо обучать финансовой грамотности. Но в первую очередь должен быть рост доходов россиян.

«Людям же надо на что-то жить. Поскольку доходы у людей не растут, то тенденция будет к росту задолженности», - заключил Кульбака.

Замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев связал увеличение числа должников с тем, что цены возросли быстрее доходов. Кроме того, вслед за повышением ключевой ставки подорожали сами кредиты.

Неплательщиками по кредитам в России стали 21,1 миллиона человек. К концу 2023 года сумма долгов, подлежащая взысканию с россиян, увеличилась до 2,9 триллиона рублей. Наибольшее количество неплательщиков по кредитам проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане и Свердловской области, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«У нас огромное количество людей, которые являются должниками <…> их количество растет, к сожалению, и бороться с этим очень сложно, потому что здесь складываются две вещи: крайне низкие доходы у людей и очень высокая финансовая неграмотность», - объяснил Кульбака.

Россия Кредиты
03 ноября 2023, 15:31
«Ждали длительное время». Мизулина — о задержании блогера Аяза Шабутдинова
РИА «Новости»
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Задержания блогера-миллионника Аяза Шабутдинова ждали очень давно — примерно с апреля этого года. Такое заявление сдала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в комментарии для «360».

По ее словам, Шабутдинов занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов.

«Это не могло пройти мимо правоохранительных органов, поэтому все это неудивительно. И, я думаю, что он не последний, который был задержан или будет задержан за такого рода деятельность. Это, наверное, самый крупный инфомошенник наравне с Блиновской (блогер Елена - прим. ред.)», - заявила Мизулина.

Она добавила, что в Лигу безопасного интернета обращалось множество россиян. Они считали себя пострадавшими от мошеннических действий Шабутдинова.

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По данным источника «360», мужчина прилетел в столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты, где и произошло задержание.

Задержания Блогеры
03 ноября 2023, 15:16
«Перед новым рывком». Российские компании не поскупились на новогодние корпоративы
Freepik
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Интерес бизнеса к проведению новогодних корпоративов в этом году вырос на 30-50%, при этом затраты на праздничные мероприятия увеличились на 15-30%, сообщил «Коммерсант». Компании в основном не скупятся на организацию праздников к Новому году, поскольку здесь есть эмоциональная составляющая, пояснила «360» независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Кроме того, по ее словам, в последние три года многие компании стали оплачивать сотрудникам услуги сторонних психологов, поскольку в условиях «огромной турбулентности» нужна высокая стрессоустойчивость.

Она отметила: с учетом того, что все дорожает, не все компании устраивают праздники часто, но, как правило, Новый год, как и гендерные праздники, отмечать стараются.

«Многие в этом году не праздновали дни рождения своих компаний - тенденция снизилась на 20%, не все могут себе это позволить. Но Новый год - это подведение итогов за год: мы молодцы, мы постарались, поработали. На это стараются не скупиться», - рассказала Лоикова.

Собеседница «360» добавила, что не у всех хватает материальных средств для выплаты бонусов сотрудникам к Новому году.

«И здесь один из психологических, эмоциональных инструментов - поднять себе настроение перед Новым годом, новым рывком, новыми целями. И для сотрудников - это поднятие эмоционального фона: что-то закончилось, в следующем году будет что-то лучше. Это всегда надежды, эмоции», - рассудила эксперт.

Зулия Лоикова добавила, что компании иногда закупают алкоголь, чтобы сотрудники могли «чуть выдохнуть».

Праздники Новый год

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