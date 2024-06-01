01 июня 2024, 20:05

Скончался депутат Госдумы Артур Чилингаров

РИА «Новости»
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Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров, ему было 84 года. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана», - написали в некрологе на сайте Госдумы.

Чилингаров избирался в Госдуму семь раз, он был Героем Советского Союза и Героем России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким политика.

В конце февраля на 95-м году жизни скончался бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. Он занимал пост главы правительства с 1985 по 1991 год.

Госдума РФ Депутаты
01 июня 2024, 20:39
Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Чилингарова
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Героя России, депутата Госдумы, полярного исследователя Артура Чилингарова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля напомнил, что Путин и Чилингаров очень хорошо знали друг друга и дружили многие годы.

«И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Герою России», - сказал пресс-секретарь.

О смерти Чилингарова стало известно вечером 1 июня. В Госдуме подчеркнули, что депутат внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Кремль Дмитрий Песков Депутаты Россия Владимир Путин
01 июня 2024, 16:31
Спасатели предложили узаконить право иностранцев пользоваться убежищами
РИА «Новости»
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Иностранцы, которые находятся в России, могут получить право пользоваться убежищами гражданской обороны при ЧС и военном положении. Проект постановления правительства опубликовали на сайте нормативных актов.

Автором инициативы выступило МЧС.

«Проектом предлагается ввести термин „население“, которое подлежит обеспечению средствами коллективной защиты и в состав которого войдут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства», - указали в документе.

В действующей редакции говорится, что убежища применяют для защиты населения, но сам термин «население» не объясняется.

Ранее МЧС предложило создать мобильные убежища модульного типа от всех видов современного оружия, в том числе ядерного и химического.

Спасатели МЧС РФ Россия Правительство РФ
01 июня 2024, 15:25
Путин поблагодарил фонд «Защитники Отечества» за проделанную работу
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и поблагодарил ее и всю команду за проделанную работу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Не скрою, мне всегда очень приятно слышать позитивные оценки вашей работы, особенно от участников специальной военной операции и от членов их семей», - отметил глава государства.

Цивилева в свою очередь поблагодарила президента за инициативу создания фонда. Стороны обсудили существующие проблемы и способы их решения.

В этот же день Путин встретился с главой фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Президент выразил благодарность за организацию деятельности учреждения.

Военные Россия Работа Владимир Путин
01 июня 2024, 15:03
Роспотребнадзор озвучил число получивших санэпидзаключения детских лагерей
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Роспотребнадзор перед Международным днем защиты детей провел проверку готовности лагерей к открытию смен. Разрешения от санэпидемстанций получили почти 39 тысяч организаций, сообщила пресс-служба ведомства.

Особое внимание Роспотребнадзор уделил теме организации школьного питания. За четыре года ведомство добилось, чтобы учащимся предоставляли здоровую и качественную еду во всех школах, в том числе и в новых регионах.

Важным вопросом также стала организация питания для школьников, которым необходимо индивидуальное меню. Сейчас им обеспечили 93% от необходимого числа, а для остальных 7% создали условия приема пищи, принесенной из дома.

По данным Роспотребнадзора, число школ с нарушениями в части качества и безопасности продуктов сократилось в семь раз.

Ранее ведомство рекомендовало сократить рабочий в день жару. При температуре выше 30,5 градуса работников следует отпускать на четыре часа раньше, указали в Роспотребнадзоре.

Еда Дети Школы Питание Роспотребнадзор Детские лагеря

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