Скончался депутат Госдумы Артур Чилингаров

«Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана», - написали в некрологе на сайте Госдумы.

Чилингаров избирался в Госдуму семь раз, он был Героем Советского Союза и Героем России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким политика.

В конце февраля на 95-м году жизни скончался бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. Он занимал пост главы правительства с 1985 по 1991 год.