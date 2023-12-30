Скончался актер из «Бэтмена» и «Миссия невыполнима»

«Британский актер, номинировавшийся на „Оскар“, Том Уилкинсон, наиболее известный по роли в фильме „Мужской стриптиз“, скончался в возрасте 75 лет», - рассказали журналисты.

Уилкинсон дважды номинировался на премию «Оскар» по проектам линий «Бэтмен» и «Миссия невыполнима». Всего в коллекции артиста 75 номинаций и 25 наград.

Уилкинсон начал сниматься в кино с 1970-х. Он известен ролями в таких кинокартинах «Отель „Гранд Будапешт“», «Одинокий рейнджер», «Рок-н-рольщик», «Влюбленный Шекспир», «Майкл Клейтон» и «Снежное чувство Смиллы».

В этот же день стало известно о смерти заслуженной артистка РСФР Галины Зименковой. В советское время она более 20 лет была диктором Центрального телевидения.