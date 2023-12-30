30 декабря 2023, 23:23

Скончался актер из «Бэтмена» и «Миссия невыполнима»

Global Look Press
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Ушел из жизни британский актер Том Уилкинсон. Об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на семью артиста.

«Британский актер, номинировавшийся на „Оскар“, Том Уилкинсон, наиболее известный по роли в фильме „Мужской стриптиз“, скончался в возрасте 75 лет», - рассказали журналисты.

Уилкинсон дважды номинировался на премию «Оскар» по проектам линий «Бэтмен» и «Миссия невыполнима». Всего в коллекции артиста 75 номинаций и 25 наград.

Уилкинсон начал сниматься в кино с 1970-х. Он известен ролями в таких кинокартинах «Отель „Гранд Будапешт“», «Одинокий рейнджер», «Рок-н-рольщик», «Влюбленный Шекспир», «Майкл Клейтон» и «Снежное чувство Смиллы».

В этот же день стало известно о смерти заслуженной артистка РСФР Галины Зименковой. В советское время она более 20 лет была диктором Центрального телевидения.

Кино Актеры Телевидение
30 декабря 2023, 22:55
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова
Pxhere
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Заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова ушла из жизни. Об этом сообщили на сайте Первого канала.

В советское время Зименкова более 20 лет была диктором Центрального телевидения. Она вела программу «Время», праздничные «Голубые огоньки» и другие популярные передачи. В их числе «Пусть всегда будет солнце» и «Подмосковные встречи».

Артистка много преподавала. Она учила студентов в Японии русскому языку, а начинающих журналистов в Москве - технике речи и мастерству работы в кадре. Зименкова ушла из жизни в возрасте 82 лет.

Также 30 декабря стало известно о смерти известного публициста, журналиста Максима Соколова. Он скончался на даче в Тверской области в возрасте 64 лет. Соколов вел программу «Однако» на Первом канале, работал с ВГТРК и НТВ, а также газетами «Коммерсант», «Известия» и журналом «Эксперт».

Первый канал СССР Журналистика Работа Телевидение
30 декабря 2023, 22:19
«Мечта — побывать в роли танкиста». Губернатор Воробьев исполнил желание мальчика из Ивантеевки
Телеканал «360»
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Восьмилетнего Матвея не интересуют гаджеты и прочие забавы — он мечтает стать военным и защищать Родину. Сегодня исполнилось желание мальчика: прокатиться на настоящем боевом российском танке. Исполнить мечту ребенка помог губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В составе экипажа Матвей проехал на легендарном танке «Алеша» во второй гвардейской мотострелковой дивизии имени Калинина. После поездки мальчик поделился впечатлениями.

«Мне понравилось», - сказал он.

Матвей загадал возможность прокатиться на боевой машине не только для себя. Вместе с ним в танке побывали сестра и мама.

«Это необъяснимо, это просто ощущение кайфа, драйва какого-то, куража», - поделилась мать мальчика.

Она и сама является военнослужащей и даже участвовала в спецоперации. Поэтому неудивительно, что ее сын тоже хочет стать военным.

«Хочу стать военным, ездить на танке и защищать нашу Родину», - подчеркнул Матвей.

Исполнить мечту ребенка помог губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

«Я с удовольствием присоединяюсь к этой акции. Мечта - побывать в роли танкиста. Это Матвей, Московская область, город Ивантеевка, восемь лет», - сказал Воробьев, который снял шар мальчика с елки.

Экипаж танка «Алеша», на котором катался Матвей, награжден золотыми звездами Героев России за подвиги на линии боевого соприкосновения.

Дети Военные Андрей Воробьев Ивантеевка Танки
30 декабря 2023, 21:02
Известный публицист Максим Соколов ушел из жизни
Pxhere
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Известный публицист Максим Соколов умер в возрасте 64 лет. Об этом РИА «Новости» сообщила супруга колумниста.

«Максим скончался на даче в Тверской области», - рассказала жена Соколова Светлана.

Журналист много лет был ведущим обозревателем российских СМИ, работал с Первым каналом, где вел программу «Однако», с ВГТРК, НТВ, с газетами «Известия», «Коммерсант», журналом «Эксперт» и другими.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал Соколова исключительным человеком с изысканным чувством юмора. Он добавил, что его смерть стала большой потерей и невосполнимой утратой.

Ранее стало известно о смерти журналиста Андрея Константинова. Он также был автором произведений, ставших основой киноцикла «Бандитский Петербург». Писатель ушел из жизни 13 декабря, ему было 60 лет. Смерть Константинова шокировала российского певца, композитора Игоря Корнелюка.

Журналистика Россия Писатели
30 декабря 2023, 20:02
Экс-председатель Счетной палаты России Хачим Кармоков умер в Москве
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В Москве скончался бывший председатель Счетной палаты России и экс-глава Верховного Совета Кабардино-Балкарии Хачим Кармоков. Ему было 82 года, сообщил руководитель региона Казбек Коков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, сегодня республика понесла тяжелую утрату. Из жизни ушел видный государственный, политический деятель Кармоков Хачим Мухамедович», - сообщил он перед началом заседания правительства КБР.

Коков уточнил, что Кармоков умер в московской больнице. Глава региона поручил создать специальную комиссию, чтобы она занялась организацией его похорон и решила вопрос с транспортировкой тела в Кабардино-Балкарию.

Кармоков руководил Верховным Советом Кабардино-Балкарии с 1991 по 1993 годы. В 1994-м заступил на должность председателя Счетной палаты РФ, а также представлял в Совете Федерации парламент КБР. Был депутатом Госдумы и советником главы Кабардино-Балкарии.

Россия Москва 2023

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