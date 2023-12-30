Скончался актер из «Бэтмена» и «Миссия невыполнима»
Ушел из жизни британский актер Том Уилкинсон. Об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на семью артиста.
«Британский актер, номинировавшийся на „Оскар“, Том Уилкинсон, наиболее известный по роли в фильме „Мужской стриптиз“, скончался в возрасте 75 лет», - рассказали журналисты.
Уилкинсон дважды номинировался на премию «Оскар» по проектам линий «Бэтмен» и «Миссия невыполнима». Всего в коллекции артиста 75 номинаций и 25 наград.
Уилкинсон начал сниматься в кино с 1970-х. Он известен ролями в таких кинокартинах «Отель „Гранд Будапешт“», «Одинокий рейнджер», «Рок-н-рольщик», «Влюбленный Шекспир», «Майкл Клейтон» и «Снежное чувство Смиллы».
В этот же день стало известно о смерти заслуженной артистка РСФР Галины Зименковой. В советское время она более 20 лет была диктором Центрального телевидения.