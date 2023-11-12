12 ноября 2023, 19:49

Скончалась писательница и драматург Нина Садур

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Писательница и драматург Нина Садур скончался на 74-м году жизни. О смерти прозаика сообщил ТАСС.

Дочь писательницы Екатерина Садур в комментарии агентству уточнила, что матери не стало днем 12 ноября.

«Сегодня в 11:40 мама отошла к Господу», - сказала она.

Причины смерти собеседница агентства не назвала, уточнив только, что Нина Садур болела в последние годы.

Отпевание, по словам Екатерины Садур, состоится в следующую среду, 15 ноября.

«По поводу похорон мы пока решаем с близкими и друзьями», - заключила она.

Первую работу Нины Садур опубликовали в 1977 году в журнале «Сибирские огни». В 1989 году вышел в свет сборник ее пьес «Чудная баба».

Спектакли по произведениям Садур ставили и в России, и за рубежом. Кроме того, она писала сценарии к фильмам и сериалам.

В 1997 году Садур стала лауреатом литературной премии журнала «Знамя» за глубокий анализ современной действительности в романе «Немец».

Кино Театры Литература
12 ноября 2023, 14:26
Сказала как на духу. Собчак ответила на вопрос «Путин или Зеленский»
Фото: РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей не близка ни политика Владимира Путина, ни политика Владимира Зеленского. Перед выбором ее поставил рэпер Алишер Моргенштерн*. Журналистка не стала долго раздумывать и ответила музыканту «как на духу».

«А есть какие-то еще варианты?»

Видео интервью Собчак Моргенштерну* появился на YouTube-канале рэпера. Во время разговора он задал ей короткий вопрос: «Путин или Зеленский?»

«А есть какие-то еще варианты?» - поинтересовалась телеведущая.

Тогда музыкант попросил ее объяснить, чья политика ей ближе - президента России или президента Украины.

«Я тебе отвечу прямо как на духу, и не на двух стульях. У меня позиция, мне кажется, очень однозначная», - заявила в ответ Собчак, добавив, что не поддерживает проведение СВО.

Вместе с тем, добавила журналистка, ей не кажется возможным занимать позицию, что Россию «нужно разрушать изнутри», желать стране проигрыша и провала. Такую точку зрения ведущая тоже не разделяет.

«Я считаю, что мой патриотизм заключается в том, что в этом сложное время я живу и работаю в своей стране», - указала она.

Говоря о выборе между Путиным и Зеленским, Собчак подчеркнула, что ей не близка ни та, ни другая политика.

«Есть вещи, с которыми я не могу согласиться»

Напомнила журналистка и о событиях марта 2022 года, когда стороны пытались продолжать переговорный процесс. Это, по ее оценке, было поворотным моментом, когда все «могло решиться договоренностями».

«В Стамбуле был реальный шанс на большой мир», - выразила уверенность Собчак.

По словам ведущей, если бы она занимала пост лидера страны, то не стала бы начинать вооруженные конфликты, поскольку в ее системе ценностей геополитические интересы не могут быть выше любых человеческих жертв.

«Есть вещи, с которыми я не могу согласиться. Например, никак не могу ни в каком виде считать, что гибель людей можно чем-то оправдать. Это та грань, где я не могу сказать иначе. Это та граница, которую внутри себя я перейти не могу», - отметила она.

Собчак подчеркнула, что искренне убеждена в том, что не говорит ничего такого, за что ее следовало бы наказывать и привлекать к какой-либо ответственности. А в легальном поле, по ее мнению, ей удается оставаться благодаря памяти об отце - Анатолии Собчаке, первом мэре Санкт-Петербурга.

*Признан иноагентом в России.
Кино Театры Литература
12 ноября 2023, 10:57
Москвичей предупредили о дождях и сильном ветре 12 ноября
РИА «Новости»
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В воскресенье, 12 ноября, в Москве до конца дня ожидают дождь и усиление ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду, предупредили в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

Горожан призвали быть осторожными и внимательными на улице, в частности, не укрываться от дождя под деревьями. А автомобилистам напомнили о необходимости не парковать вблизи них свои машины.

Начиная со следующей среды, 15 ноября, в Москве начнет холодать. С таким прогнозом ранее выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«С воскресенья [12 ноября] у нас приближение ярко выраженного циклона с Карпат и Балкан. <…> Будут дожди и ветер», - предупреждал эксперт.

По данным Шувалова, такая погода сохранится и 13 ноября. А уже в ночь с 14 по 15 ноября температура воздуха снизится до 0… 4 градусов. Снег пойдет с 15 на 16 ноября.

Прогноз погоды Москва 2023
12 ноября 2023, 10:54
Вино в России стало гендерно нейтральным
РИА «Новости»
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Культура потребления вина существенно изменилась за последние 15 лет в России, напиток перестали считать сугубо женским. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель Olymp Winery Армен Даниелян.

«Если еще в начале 2000-х годов вино считалось исключительно дамским напитком, то теперь ситуация изменилась. Это как женский, так и мужской напиток», - сказал он.

Даниелян отметил, что в целом в России уже сформировался тренд перехода к вину от крепких напитков, а внутри самой винной категории - к сухим от полусладких.

«Также очень хорошо растет сегмент игристых вин. Наша компания планирует запустить производство этого типа вина объемом до пяти-шести миллионов бутылок», - добавил глава Olymp Winery.

Известный сомелье Андрей Зотов выразил мнение, что в России самым популярным спиртным напитком остается пиво. При этом он подчеркнул, что все больше граждан начали склоняться к выбору вин.

Алкоголь Россия
12 ноября 2023, 07:33
Фигуристка Медведева рассказала о «подкатах» известного комика
РИА «Новости»
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Двукратный олимпийский призер в фигурном катании Евгения Медведева сообщила, что с ней пытался завести отношения комик Филипп Воронин. Об этом она рассказала в эфире шоу «Кстати».

«Воронин больше всего мне запомнился. Больше остальных записал мне кружочков, хотел постоянно что-то! Он подкатывал ко мне? Видимо так. Но если что, я об этом не рассказывала. Подставила пацана!» - сообщила она.

В настоящее время Медведева состоит в отношениях с фигуристом Дмитрием Ворониным. В начале 2023 года пару заметили впервые вместе, после чего девушка в социальной сети опубликовала кадры с совместного отдыха.

На Олимпиаде в 2018 году Медведева выиграла два серебра в командном турнире и одиночном катании, где уступила соотечественнице Алине Загитовой.

Кроме того, Медведева дважды завоевывала золото чемпионатов мира и выигрывала чемпионат Европы. В апреле 2023 года фигуристка сообщила о завершении карьеры.

Фигурное катание

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