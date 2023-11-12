Скончалась писательница и драматург Нина Садур

Сказала как на духу. Собчак ответила на вопрос «Путин или Зеленский»
Фото: РИА «Новости»
Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей не близка ни политика Владимира Путина, ни политика Владимира Зеленского. Перед выбором ее поставил рэпер Алишер Моргенштерн*. Журналистка не стала долго раздумывать и ответила музыканту «как на духу».
«А есть какие-то еще варианты?»Видео интервью Собчак Моргенштерну* появился на YouTube-канале рэпера. Во время разговора он задал ей короткий вопрос: «Путин или Зеленский?»
«А есть какие-то еще варианты?» - поинтересовалась телеведущая.
Тогда музыкант попросил ее объяснить, чья политика ей ближе - президента России или президента Украины.
«Я тебе отвечу прямо как на духу, и не на двух стульях. У меня позиция, мне кажется, очень однозначная», - заявила в ответ Собчак, добавив, что не поддерживает проведение СВО.
Вместе с тем, добавила журналистка, ей не кажется возможным занимать позицию, что Россию «нужно разрушать изнутри», желать стране проигрыша и провала. Такую точку зрения ведущая тоже не разделяет.
«Я считаю, что мой патриотизм заключается в том, что в этом сложное время я живу и работаю в своей стране», - указала она.
Говоря о выборе между Путиным и Зеленским, Собчак подчеркнула, что ей не близка ни та, ни другая политика.
«Есть вещи, с которыми я не могу согласиться»Напомнила журналистка и о событиях марта 2022 года, когда стороны пытались продолжать переговорный процесс. Это, по ее оценке, было поворотным моментом, когда все «могло решиться договоренностями».
«В Стамбуле был реальный шанс на большой мир», - выразила уверенность Собчак.
По словам ведущей, если бы она занимала пост лидера страны, то не стала бы начинать вооруженные конфликты, поскольку в ее системе ценностей геополитические интересы не могут быть выше любых человеческих жертв.
«Есть вещи, с которыми я не могу согласиться. Например, никак не могу ни в каком виде считать, что гибель людей можно чем-то оправдать. Это та грань, где я не могу сказать иначе. Это та граница, которую внутри себя я перейти не могу», - отметила она.
Собчак подчеркнула, что искренне убеждена в том, что не говорит ничего такого, за что ее следовало бы наказывать и привлекать к какой-либо ответственности. А в легальном поле, по ее мнению, ей удается оставаться благодаря памяти об отце - Анатолии Собчаке, первом мэре Санкт-Петербурга.
*Признан иноагентом в России.