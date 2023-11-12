Скончалась писательница и драматург Нина Садур

Сказала как на духу. Собчак ответила на вопрос «Путин или Зеленский»

Фото: РИА «Новости»

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Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей не близка ни политика Владимира Путина, ни политика Владимира Зеленского. Перед выбором ее поставил рэпер Алишер Моргенштерн*. Журналистка не стала долго раздумывать и ответила музыканту «как на духу».