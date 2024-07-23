Скончалась одна из «Бурановских бабушек»

«Она была камертоном для коллектива - и в песне, и в жизни», - написал он.

Бречалов отметил, что Екатерина Шкляева вкладывала душу во все, что делала. Своей силой воли она вдохновляла окружающих. Смерть артистки он назвал большой потерей для всей республики.

«Искренние соболезнования родным и близким», - добавил глава.

Слова сочувствия выразили и поклонники Шкляевой.

«Очень жаль, светлая память милой бабушке», - писали они под публикацией Бречалова.

Шкляева родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от Буранова в деревне, которой уже нет. Женщина доучилась только до четвертого класса, потому что ей пришлось взять на себя заботу о братьях и сестрах: отец ушел на фронт, а мать тяжело заболела.

Екатерина Шкляева много лет проработала на Ижевском механическом заводе, сообщили в группе Бурановского дома культуры в соцсети «ВКонтакте», затем трудилась штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. После смерти мужа она вернулась в Бураново.

«Бурановские бабушки» (сейчас бывшие солистки выступают под названием «Бабушки из Бураново») получили известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке. Коллектив представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2012 году.