23 июля 2024, 17:55

Скончалась одна из «Бурановских бабушек»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Участница коллектива «Бабушки из Бураново» Екатерина Шкляева скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

«Она была камертоном для коллектива - и в песне, и в жизни», - написал он.

Бречалов отметил, что Екатерина Шкляева вкладывала душу во все, что делала. Своей силой воли она вдохновляла окружающих. Смерть артистки он назвал большой потерей для всей республики.

«Искренние соболезнования родным и близким», - добавил глава.

Слова сочувствия выразили и поклонники Шкляевой.

«Очень жаль, светлая память милой бабушке», - писали они под публикацией Бречалова.

Шкляева родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от Буранова в деревне, которой уже нет. Женщина доучилась только до четвертого класса, потому что ей пришлось взять на себя заботу о братьях и сестрах: отец ушел на фронт, а мать тяжело заболела.

Екатерина Шкляева много лет проработала на Ижевском механическом заводе, сообщили в группе Бурановского дома культуры в соцсети «ВКонтакте», затем трудилась штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. После смерти мужа она вернулась в Бураново.

«Бурановские бабушки» (сейчас бывшие солистки выступают под названием «Бабушки из Бураново») получили известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке. Коллектив представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2012 году.

ВКонтакте Евровидение Соцсети Песни Женщины Россия Заводы конкурсы
23 июля 2024, 17:31
«Это развод». Бакальчук развеяла слухи о «рейдерском захвате» Wildberries
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слухи о рейдерском захвате компании. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Бакальчук подчеркнула, что изменения в фирме с самого начала согласовали с ее мужем Владиславом. Он лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании.

«Это не рейдерский захват. Это развод», - заявила женщина.

Она сообщила, что коммерческий директор компании Russ Борис Пешняк объединит опыт двух команд для создания новых уникальных продуктов для партнеров. Ему в этом помогут директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье и директор по продажам Russ Юрий Усольцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Wildberries пытались захватить «рейдеры» после того, как жена Бакальчука ушла из дома.

Магазины Маркетплейсы
23 июля 2024, 17:17
Кадыров заявил о «наглом рейдерском захвате» Wildberries
Читайте нас в: Google Новости
Компания Wildberries пытались захватить «рейдеры» после того, как жена бизнесмена Владислава Бакальчука ушла из дома. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что предприниматель приехал к нему и сообщил о «рейдерах», которые пытаются оградить его от супруги Татьяны.

«Даю слово, не позволю вмешиваться такими путями в семейную жизнь», - указал Кадыров.

Глава республики добавил, что «откровенный и наглый рейдерский захват» устроили братья Леван и Роберт Мирзоян. Кадыров добавил, что поручил заняться этим вопросом депутата Госдумы Адама Делимханова.

В июле Татьяна Бакальчук написала в своем Telegram-канале , что в компании идут изменения в новой объединенной структуре.

«Борис Пешняк, коммерческий директор Russ, объединит опыт двух рекламных команд для создания новых уникальных продуктов для наших партнеров», - указала гендиректор.

Ранее в Wildberries опровергли информацию об увольнении исполнительного директора Ольги Наумовой. Трудовые отношения с маркетплейсом прекратили сотрудники Алексей Духанин и Ирина Матачунас.

Чечня Рамзан Кадыров Маркетплейсы
23 июля 2024, 16:49
Бахчевод предупредил об угрозе значительного роста цен на арбузы
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Арбузы и дыни могут подорожать на 50% по сравнению с ценами прошлого года. Как это произошло, рассказал «Парламентской газете» фермер-бахчевод из Ставропольского края Роман Пономарев.

Арбузы и дыни могут подорожать на 50% по сравнению с ценами прошлого года. Как это произошло, рассказал « Парламентской газете » фермер-бахчевод из Ставропольского края Роман Пономарев.

По его словам, с начала весны бахчеводы столкнулись со множеством проблем. Сначала по регионам, в которых выращивают арбузы, ударили заморозки. Следом пришлось бороться с нашествием насекомого-паразита трипса, высасывающего из культур соки. Из-за этого арбузы получились значительно меньше, чем должны были.

Кроме того, как сообщил Пономарев, в Ставропольском крае уже два месяца не было мощного дождя.

Однако фермеры не ожидают существенного дефицита. По их словам, в прошлые годы предложение на арбузы было гораздо выше спроса, и почти половина к концу сезона оставалась в полях.

Но даже та нехватка, которая будет, повлияет на отпускные и потребительские цены. Если в прошлом году, как объяснил Пономарев, арбузы покупали по 10-12 рублей за килограмм, то в этом - за 15-18. Доходя до торговых сетей, они дорожают примерно втрое. Таким образом, минимальная цена за килограмм арбуза вырастет с 30 до 45 рублей.

Пономарев рекомендовал закупиться арбузами до начала августа, пока спрос не начал расти.

Ранее диетолог Александра Разаренова призвала не покупать нарезанные арбузы.

Сельское хозяйство
23 июля 2024, 16:37
Российских блогеров предложили обязать жертвовать деньги на соцпроекты
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ассоциация блогеров и агентств (АБА) заявила о намерении обязать инфлюенсеров отдавать 5% годового объема рекламы под социальный контент. Об этом сообщил «Коммерсант».

По мнению ассоциации, это решение увеличит количество социально значимого контента в блогосфере и поддержит благотворительные проекты.

В АБА подтвердили, что организация уже занимается подготовкой законопроекта.

«Для рекламного рынка наша идея - не нововведение, так как на законодательном уровне это уже должны делать все другие рекламораспространители», - процитировал RT представителя ассоциации.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин предложил обязать блогеров лицензировать продажу образовательных курсов. По его мнению, это нововведения поможет россиянам получать качественные услуги и меньше сталкиваться с мошенниками. Парламентарий добавил, что бесплатные тренинги лицензировать не нужно.

Блогеры Деньги

Новости по теме