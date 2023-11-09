«Сказали лечь на пол». Зрительница раскрыла детали срыва концерта Zero People в Петербурге
Сотрудники Росгвардии сорвали концерт группы Zero People, который планировалось провести в петербургском клубе «Космонавт». Всем, кто в этот момент находился в зале, сказали лечь на пол, а музыкантов вывели из помещения, рассказала «360» одна из зрительниц.
«Сначала силовики прошли за сцену по правому боку зала с фонарями, а затем сказали всем лечь на пол. Они сказали не доставать телефоны, не снимать и не делать фото», - сказала она.
По слова девушки, когда одна из зрительниц стала ругаться на правоохранителей, им пришлось ее увести со словами, что она «ведет себя неадекватно». Спустя 30 минут люди устали сидеть на коленках и им разрешили встать.
Позже, когда зрители выстроились в очередь, подъехали полицейские и начали их отпускать, проверяя данные на планшетах, добавила собеседница издания.
Основателем группы Zero People является музыкант Александр Красовицкий , который начал высказываться против России с 2014 года. На это обратили внимание активисты движения «Зов народа». Общественники направили в Следственный комитет просьбу признать Красовицкого иноагентом.