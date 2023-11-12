Сказала как на духу. Собчак ответила на вопрос «Путин или Зеленский»
Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей не близка ни политика Владимира Путина, ни политика Владимира Зеленского. Перед выбором ее поставил рэпер Алишер Моргенштерн*. Журналистка не стала долго раздумывать и ответила музыканту «как на духу».
«А есть какие-то еще варианты?»Видео интервью Собчак Моргенштерну* появился на YouTube-канале рэпера. Во время разговора он задал ей короткий вопрос: «Путин или Зеленский?»
«А есть какие-то еще варианты?» - поинтересовалась телеведущая.
Тогда музыкант попросил ее объяснить, чья политика ей ближе - президента России или президента Украины.
«Я тебе отвечу прямо как на духу, и не на двух стульях. У меня позиция, мне кажется, очень однозначная», - заявила в ответ Собчак, добавив, что не поддерживает проведение СВО.
Вместе с тем, добавила журналистка, ей не кажется возможным занимать позицию, что Россию «нужно разрушать изнутри», желать стране проигрыша и провала. Такую точку зрения ведущая тоже не разделяет.
«Я считаю, что мой патриотизм заключается в том, что в этом сложное время я живу и работаю в своей стране», - указала она.
Говоря о выборе между Путиным и Зеленским, Собчак подчеркнула, что ей не близка ни та, ни другая политика.
«Есть вещи, с которыми я не могу согласиться»Напомнила журналистка и о событиях марта 2022 года, когда стороны пытались продолжать переговорный процесс. Это, по ее оценке, было поворотным моментом, когда все «могло решиться договоренностями».
«В Стамбуле был реальный шанс на большой мир», - выразила уверенность Собчак.
По словам ведущей, если бы она занимала пост лидера страны, то не стала бы начинать вооруженные конфликты, поскольку в ее системе ценностей геополитические интересы не могут быть выше любых человеческих жертв.
«Есть вещи, с которыми я не могу согласиться. Например, никак не могу ни в каком виде считать, что гибель людей можно чем-то оправдать. Это та грань, где я не могу сказать иначе. Это та граница, которую внутри себя я перейти не могу», - отметила она.
Собчак подчеркнула, что искренне убеждена в том, что не говорит ничего такого, за что ее следовало бы наказывать и привлекать к какой-либо ответственности. А в легальном поле, по ее мнению, ей удается оставаться благодаря памяти об отце - Анатолии Собчаке, первом мэре Санкт-Петербурга.
*Признан иноагентом в России.