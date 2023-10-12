Сканер от московской компании поможет музею в Курске оцифровать более 243 тысяч документов

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Столичная технологическая компания сконструировала линейку отечественных планетарных сканеров. Их можно использовать для бесконтактного перевода в цифровой вид технической документации, чертежей, архивных подшивок, а также крупноформатных культурных ценностей и исторических раритетов.

Технику этой серии разработали на базе быстросъемных интегрированных узлов. Изделия оснащают мощными российскими промышленными камерами разной степени детализации. Самая продвинутая версия обеспечивает разрешение свыше 3,5 тысячи точек на дюйм.

Платформа позволяет разрабатывать индивидуальные модификации под проектные требования заказчиков. Сканер проектируют и производят в России.

«С помощью устройства, разработанного московскими инженерами, отсканируют более 243 тысяч музейных экспонатов. Оцифруют документы, фотографии, книги, газеты, открытки и другую печатную продукцию», - рассказал Овчинский.

Такое оборудование применяют также в архивах, библиотеках, предприятиях оборонно-промышленного комплекса и конструкторских бюро, добавил министр правительства Москвы.

С помощью отечественного комплекса планетарного сканирования «ЭларСкан А1-600КС» в Курском областном краеведческом музее оцифруют произведения XVI–XVII веков, в том числе «Симфонию, или Согласие на богодухновенную книгу псалмов царя и пророка Давида» Антиоха Кантемира, «Евангелие» на церковно-славянском языке, «Острожскую Библию», а также богослужебную книгу «Апостол», переписанную попом Василием Ивановым.

Руководитель департамента маркетинга московской корпорации Артем Вартанян отметил, что сканеры линейки «ЭларСкан» востребованы во многих культурных учреждениях России. По его словам, изделия компании позволяют бережно и безопасно создавать цифровые копии даже самых ветхих и старинных документов.

«В 2023 году наши сканеры поставили для оцифровки фондов, например, в Бахрушинский музей, в Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, в Музей истории Санкт-Петербурга, Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда и многие другие», - перечислил Вартанян.

Цифровые копии включат в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Их смогут использовать для виртуальных выставок. Кроме того, копии предоставят по запросу исследователям и гостям музея.

Продукцию московской корпорации поставляют за границу. Технику столичного производителя применяют в ведущих мировых национальных учреждениях науки, культуры и образования, а также в администрациях и органах исполнительной власти многих стран.

Москва - город с развитым производством. Здесь работают более четырех тысяч промышленных площадок, на них трудятся свыше 720 тысяч человек.

Каждый год в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают разнообразные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.