26 февраля 2024, 15:10

Скандальный тюменец заберет иск на миллиард к «Мутабору» в обмен на льготы

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Тюменский активист Юрий Рябцев заявил о готовности отозвать исковое заявление на миллиард рублей в отношении московского клуба «Мутабор», ставшего известным из-за скандальной «голой» вечеринки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Условием мировой Рябцев назвал льготный вход в клуб для малоимущих граждан, инвалидов и ветеранов специальной операции на Украине. Представители «Мутабора» прокомментировать это предложение отказались.

Рябцев подал в суд на «Мутабор» в январе из-за прошедшей в нем «голой» вечеринки с участием российских знаменитостей и звезд шоу-бизнеса. В беседе с «360» он признавался, что его возмутило столь скандальное мероприятие в трудное время для страны.

Ранее Таганский суд Москвы отклонил исковое требование на миллиард долларов к МТС из-за «голой вечеринки», организатором которой выступила амбассадор компании и блогер Анастасия Ивлеева.

Льготы Суд Москва
26 февраля 2024, 14:57
Спрос на тонометры в России вырос почти на треть
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В 2023 году в России почти на треть вырос спрос на тонометры. Об этом сообщили «Известия»со ссылкой на аналитическую компанию RNC Pharma.

В 2023 году в России почти на треть вырос спрос на тонометры. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию RNC Pharma.

Россияне стали на 29% чаще покупать тонометры в прошлом году. В интернете в 2023 году приобрели 2,2 миллиона аппаратов. Тогда как в 2022 году реализовали всего 890 тысяч штук. Выручка в этом сегменте составила три миллиарда рублей.

В розницу россияне купили тонометры почти на 12 миллиардов рублей. Это на миллиард больше показателя 2022 года.

«Лидируют Северный Кавказ и Дальний Восток. Там продажи выросли на 6,6% и 6,7% соответственно», - отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По его словам, рост популярности приборов может быть связан с «уникальными» предложениями. Речь идет о небрендированных товарах, которые продают в интернете по низким ценам. Беспалов пояснил, что китайские тонометры можно купить в Сети не за 1,5–2,5 тысячи рублей, а всего за 500–800 рублей.

Кардиолог из клиники академика Ройтберга Денис Соколов назвал лучшие варианты кардиоупражнений. К ним медик отнес быструю ходьбу по наклонной поверхности.

Рубль Интернет
26 февраля 2024, 13:24
Песков назвал абсурдными заявления сторонников Навального о давлении на его мать
РИА «Новости»
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Тема выдачи тела Алексея Навального не является вопросом Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае никак не могу прокомментировать эти заявления, потому что Кремль не имеет к этому никакого отношения, соответственно, Кремль не может оказывать давление», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что есть все процессы идут с установленными для таких ситуаций правилами.

Кремль
26 февраля 2024, 13:13
Заводы Челябинского электрометаллургического комбината перешли государству
РИА «Новости»
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Акции предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) перешли в собственность государства по иску Генеральной прокуратуры. Это следует из решения Арбитражного суда Свердловской области.

С иском об аресте и изъятии в пользу государства активов ЧЭМК и входящих в него Серовского завода ферросплавов и завода «Кузнецкие ферросплавы» обратилась Генпрокуратура.

Ведомство заявляло, что владеющая заводами компания «Эталон» и ее руководитель - предприниматель Юрий Антипов - получили предприятия в собственность незаконно. По версии обвинения, приватизация прошла без разрешения правительства России, а сейчас заводы находятся под контролем граждан недружественных государств, которые получают продукцию по заниженным ценам.

Все судебные заседания закрыли от прессы по требованию стороны обвинения, которая настаивала на соблюдении интересов в военной области, составляющих государственную тайну.

В пресс-службе ЧЭМК в комментарии «Коммерсанту» отметили, что заводы не входят в военно-промышленный комплекс страны, а занимаются исключительно производством ферросплавов и свою продукцию передают предприятия металлургии. В компании подчеркнули, что передача предприятий в частные руки по такой же схеме проходили в начале 90-х во всех регионах России, но ошибки спустя более 30 лет нашли только у них.

Комментируя заявление о переходе заводов резидентам недружественных стран, в компании пояснили, что поставляют свою продукцию западным металлотрейдерам - так же, как и другие российские экспортеры.

В рамках судебного процесса суд сначала арестовал все имущество трех заводов. Попытку компании обжаловать это решение в Семнадцатом арбитражном суде оставили без удовлетворения. Истцу оставили право подать кассацию в течении месяца.

В середине февраля СМИ сообщили о подготовке Генпрокуратурой иска в суд для передачи в собственность государства основной доли Климовского патронного завода. Причиной стал ряд уголовных дел, возбужденных против собственника - предпринимателя Бориса Краснова. Сам бизнесмен находится в розыске и скрывается за границей.

Генпрокуратура РФ Суд Челябинская область Россия Заводы Промышленность
26 февраля 2024, 11:26
Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования в Белоруссии
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой патриотических сил республики. Обращение главы государства появилось на сайте Кремля.

Путин обратил внимание на высокую явку избирателей и результаты народного волеизъявления в Белоруссии.

По его оценке, эти показатели наглядно подтвердили широкую поддержку проводимого под руководством Лукашенко курса на гармоничное социально-экономическое развитие Белоруссии, внутриполитической стабильности в республике и продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

«Рассчитываем, что новые народные избранники в составе Палаты представителей Национального Собрания и местных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами», - добавил президент России.

Также глава государства пожелал белорусскому коллеге здоровья и успехов в государственной деятельности.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин

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