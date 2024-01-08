Скандальное видео с блогером Косенко и двухмесячным младенцем передадут в СК

Она назвала поступок блогера безнравственным и преступным. По ее словам, даже если мужчина кидал в сугроб куклу, то он все равно показал своим подписчикам бесчеловечную модель поведения.

«Оправдания, что это на самом деле кукла, не приняты - зрители рассмотрели, как младенец открывает глаза на этих кадрах», - добавила Останина.

Она подчеркнула, что хайповое видео обернется для Косенко серьезными последствиями.

Ранее пользователи Сети подвергли критике действия блогера. Комментаторы скандального видеоролика усомнились в дееспособности мужчины и пригрозили ему органами опеки.

В ответ на критику Косенко заявил, что использовал при съемках куклу, а не настоящего ребенка. Подписчики не поверили ему, потому что на кадрах видно, как младенец моргнул.