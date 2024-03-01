СК проверит ситуацию со снятием участника СВО с самолета в Москве

В СК отметили, что в связи с полученным ранением военнослужащий возвращался домой в Барнаул после лечения. Сотрудники авиакомпании «Победа» заподозрили его в курении на борту самолета и сняли мужчину с рейса.

«Датчики дыма не сработали. Иных подтверждающих претензии фактов не установлено. Председатель комитета поручили завести уголовное дело по этому факту и предоставить доклад», - отметили в СК.

Центральный аппарат ведомства взял ход расследования дела под свой контроль.

Сам военнослужащий в беседе с «360» опровергал факт курения на борту самолета. По его словам, он выкуривает несколько пачек в течение дня и запах табака мог впитаться в его одежду, после чего смутить стюардесс.