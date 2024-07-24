СК предложил ввести «весомый налог» для бизнесменов, у которых работают мигранты

Таким образом власти намерены экономически мотивировать бизнесменов, у которых работают россияне.

Среди других предложений: выдавать российские паспорта мигрантам только при постановке на воинский учет , создать единую систему сбора и учета информации об иностранцах, установить определенные требования к владению русским языком детьми мигрантов.

За первые полгода 2024-го число преступлений экстремистской направленности, которые совершали мигранты, выросло на 55%. Проблема преступности приезжих, по мнению главы СК, тесно связана с тем, что предприниматели активно привлекают на работу иностранцев.

Ранее стало известно, что московские суды за первые шесть месяцев 2024 года по основным «мигрантским» правонарушениям вынесли на 18% больше вердиктов , чем за аналогичный период 2023 года.