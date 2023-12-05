СК попросили проверить сериал «Слово пацана» после убийства школьника в Иркутске

Парламентарий напомнила о гибели 15-летнего школьника в Иркутске. На мальчика напала толпа подростков на остановке общественного транспорта. Его ударили ножом в область сонной артерии.

«Убийство, предположительно, связывают с сериалом „Слово пацана“, который был пересмотрен не один раз преступниками - подростками, жестоко убившими ребенка. Сцены сериала „Слово пацана“ внушают ужас», - пояснила Останина.

Парламентарий добавила, что еще раньше были опасения, что подростки, посмотревшие этот сериал, могут начать романтизировать преступность. Теперь они воплотились в реальности, подчеркнула она.

Ранее сериал «Слово пацана» пытались выдать за причину нападения на детей в городе Снежинске Челябинской области. В местных социальных сетях распространяли сообщения, что якобы неизвестные группы избивали школьников. Местные жители опровергли эту информацию.