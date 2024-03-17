17 марта 2024, 17:08

СК по поручению Путина до июля опубликует итоги расследования крушения Ил-76

Global Look Press
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Следственный комитет до 1 июля обнародует результаты расследования причины крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Поручение об этом отдал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Из текста поручения главы государства следует, что СК должен обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Доклад ведомство предоставит в срок до 1 июля этого года.

Ответственным назначили председателя ведомства Александра Бастрыкина.

По факту крушения Ил-76 возбудили уголовное дело о теракте. Самолет рухнул в нескольких километрах от села Яблоново. На борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволили сделать вывод о том, что Ил-76 подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины.

Уже 26 января следователи установили точку размещения зенитно-ракетного вооружения, из которого ВСУ поразили самолет. Это удалось сделать в том числе с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства. По данным СК, по самолету стреляли из района села Липцы Харьковской области.

Об идентификации останков всех погибших при крушении Ил-76 в Следственном комитете сообщили 1 февраля.

Владимир Путин Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
17 марта 2024, 16:17
Решение о референдуме в Крыму приняла избранная украинцами власть — Памфилова
РИА «Новости»
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На Западе осуждают референдум в Крыму в 2014 году, но при этом забывают о том, что решение о его проведении приняла власть, которую избрали граждане Украины. Об этом напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Очень много спекуляций на Западе по этому поводу, когда употребляют такие грозные слова, как „оккупирование“, и так далее, но все мы с вами знаем, что [было] на самом деле», - указала она.

Памфилова обратила внимание, что на протяжении всех этих лет в западных странах не говорят о том, что решение о проведении общекрымского референдума приняла законно избранная власть еще в составе Украины.

«Это были депутаты, законодательные органы. Те, которых избирал народ. Представители народа, легитимно избранные. Никто не подвергал сомнениям легитимность их статуса», - подчеркнула глава ЦИК.

Десять лет со дня референдума о воссоединении Крыма с Россией исполнилось в минувшую субботу, 16 марта.

«Многолетнее стремление крымчан вернуться на родину превратилось во вспышку, все это сделало „крымскую весну“. Мы не шли в Россию ради каких-то интересов. Главным было вернуться к себе на родину», - подчеркнул председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Крым Россия
17 марта 2024, 15:47
В Нижнем Новгороде приняли 8 рейсов из-за ограничений во Внукове, Домодедове и Жуковском
РИА «Новости»
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Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял восемь рейсов из-за временных ограничений в аэропортах Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщили представители воздушной гавани.

В пресс-службе уточнили, что аэропорт принял в качестве запасного аэродрома восемь самолетов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла.

«В настоящее время все они вылетели в пункт назначения», - добавили собеседники агентства.

Утром 17 марта в Росавиации сообщили, что аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на работу.

Меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В этот период самолеты перенаправляли на запасные аэродромы. В 11:15 ограничения сняли.

Авиация
17 марта 2024, 13:27
Победителями розыгрыша «Миллион призов» за два дня стали свыше 2,2 млн человек
РИА «Новости»
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За два дня победителями розыгрышей «Миллиона призов» стали более 2,2 миллиона человек. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

Выигранные призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, ресторанах и кафе, билеты в театры и музеи или перевести на благотворительность.

Участниками акции второго розыгрыша акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» стали те, кто принял участие в ДЭГ с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.

Победителями второго розыгрыша назвали 629 075 человек. В общей сложности за два дня победителями стали 2 266 347 человек.

В воскресенье, 17 марта, после 12:00 победителям направят СМС-сообщение с номера DIT_MOS с уведомлением о призе. Активировать уникальный код нужно успеть до 30 апреля включительно на сайте программы.

Еще один розыгрыш пройдет 18 марта. В нем смогут испытать удачу участники онлайн-голосования на mos.ru и те, кто проголосует посредством терминалов электронного голосования.

Выборы президента — 2024 Москва
17 марта 2024, 10:38
Россиянам напомнили, что всегда должно лежать в багажнике машины
РИА «Новости»
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В багажнике автомобиля стоит держать огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет и укомплектованную аптечку. Список необходимых вещей для RT составили в Роскачестве.

Специалисты уточнили, что в аптечке должны лежать одноразовые перчатки и медицинская маска, а также жгуты на конечности. В нее нужно положить марлевые бинты и салфетки, лейкопластыри и ножницы, а также инструкцию по оказанию первой медицинской помощи.

«Все изделия должны быть новыми, с неистекшим сроком годности, если таковой имеется», - указали в Роскачестве.

Объем огнетушителя, добавили в организации, может быть разным. Рекомендуемым специалисты назвали не менее двух литров.

Тип огнетушителя водитель может выбирать самостоятельно.

Знак аварийной остановки необходим, чтобы проинформировать других участников дорожного движения о неисправности авто. Он также указывает на то, что машина не может двигаться и стоит за знаком дальше по дороге.

В Роскачестве напомнили, что требования к внешнему виду знака аварийной установки закреплены в ГОСТе. Он должен быть в форме равностороннего треугольника и светоотражающим. Жилет с аналогичным покрытием необходим для аварийной остановки.

«Его должен надеть водитель, если он выходит из автомобиля - в этом случае его будет видно даже в сумерках и темноте», - заметили в Роскачестве.

В организации пояснили, что в качестве светоотражающего элемента одежды может выступать куртка, жилет или жилет-накидка.

Штрафы за отсутствие аптечки, огнетушителя и аварийного знака сейчас отсутствуют, а из правил дорожного движения исключили требования их иметь. Однако за невыставленный знак аварийной остановки при ДТП могут оштрафовать на тысячу рублей.

Штрафы Роскачество ДТП Машины Водители

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