СК начал проверку после сообщений о травмировании ребенка на горке на севере Москвы
Правоохранители начали доследственную проверку после информации, появившейся в СМИ о травмировании девятилетней девочки в Северном округе Москвы. Предположительно, ребенок упал с горки во дворе, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
В соцсетях и других СМИ распространились сведения о том, что девочка на детской площадке, расположенной во дворе жилого дома на Коровинском шоссе, спускаясь с детской горки, получила травмы. Пострадавшую увезли в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь.
Представители СК добавили, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи опросили очевидцев и назначили судмедэкспертизу.
Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточнил , что девочка на большой скорости съехала с новой горки и упала на руку. Результаты рентгена показали смещение. В итоге ребенку провели ручную репозицию под местным обезболиванием и отправили на амбулаторное лечение. Родители пострадавшей потребовали, чтобы горку проверили на безопасность.
Ранее в Северо-Западном округе Москвы против мужчины возбудили уголовное дело. Предположительно, он истязал годовалого сына сожительницы.