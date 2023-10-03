СК начал проверку после сообщений о травмировании ребенка на горке на севере Москвы

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В соцсетях и других СМИ распространились сведения о том, что девочка на детской площадке, расположенной во дворе жилого дома на Коровинском шоссе, спускаясь с детской горки, получила травмы. Пострадавшую увезли в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь.

Представители СК добавили, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи опросили очевидцев и назначили судмедэкспертизу.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточнил , что девочка на большой скорости съехала с новой горки и упала на руку. Результаты рентгена показали смещение. В итоге ребенку провели ручную репозицию под местным обезболиванием и отправили на амбулаторное лечение. Родители пострадавшей потребовали, чтобы горку проверили на безопасность.

Ранее в Северо-Западном округе Москвы против мужчины возбудили уголовное дело. Предположительно, он истязал годовалого сына сожительницы.