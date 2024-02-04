Ситуацию с ценами на жизненно важные лекарства раскрыли в Минздраве
Стоимость жизненно важных лекарственных препаратов в России находится ниже уровня инфляции, данные о наличии и запасах медикаментов в постоянном мониторинге. Об этом на Дне здоровья на выставке-форуме «Россия» сообщил заместитель главы Минздрава Сергей Глаголев, его слова привела пресс-служба ведомства.
«Рост цен на важнейшие и жизненно необходимые лекарственные препараты не превышает инфляцию», - сказал Глаголев.
Представитель ведомства отметил, что после пандемии в России изменили процесс регулирования и ввели механизм ускоренного одобрения медицинских изделий и лекарственных препаратов, запасов которых в России было недостаточно по определенным причинам.
«Сведения о запасах лекарств, объемах производства и несостоявшихся торгах мониторят в режиме реального времени», - добавил он.
Ранее стало известно, что в России возник дефицит препарата «Икземпра» , который применяют при лечении рака молочной железы.