26 ноября 2024, 17:16

«Ситуация довольно сложная». В строительной сфере пришлось сильно повысить зарплаты

Freepik
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Дефицит рабочих рук разогнал рост зарплат в строительной сфере. Как выйти из сложившейся ситуации и какую роль в этом играют мигранты, рассказал 360.ru HR-специалист Гарри Мурадян.

По его словам, дефицит в 300 тысяч человек возник из-за оттока кадров в другие отрасли, прежде всего в ВПК, и ужесточения миграционной политики. Однако зарплаты для тех, кто остался, действительно выросли - приблизительно в три раза.

«Ситуация довольно сложная. Строительная отрасль традиционно зависит от иностранной рабочей силы, особенно в низкоквалифицированных профессиях. Без мигрантов возможно возникновение задержек в реализации строительных проектов, что может негативно сказаться на экономике в целом», - заявил Мурадян.

Однако он добавил, что благодаря этому открываются перспективы для местных кадров и внедрения новых технологий. Собеседник 360.ru призвал развивать внутренние ресурсы и адаптировать отрасль к сложившимся условиям.

Ранее глава Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов призвал рожать сварщиков, штукатуров и маляров. Его идею назвали в Госдуме неадекватной и добавили, что от женщин никогда раньше не требовали рожать под госзаказ.

Строительство Рабочие места Деньги
26 ноября 2024, 10:03
В якутском поселке из-за пурги закрыли школы и отменили женский труд
Unsplash
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Жители поселка Тикси Булунского района столкнулись с непогодой: на улице бушует снежная пурга, а порывы ветра порой достигают 38 метров в секунду. Об этом ЯСИА заявила глава населенного пункта Наталья Султанова.

Из-за метели второй день не работают школы, закрылись детские сады. Также местным жительницам, труд которых не связан с непрерывным производством, разрешили пока не работать. Султанова объяснила, что вечером 25 ноября порывы ветра достигали 24–29 метров в секунду при температуре -17...-19 градусов.

«С учетом метеопоказаний мы объявили актированный день в детских садах и школах, а также отменили работу женщин, чей труд не связан с непрерывным производством», - отметила глава Тикси.

Ранее синоптики спрогнозировали морозы в Челябинской области. Региональный гидрометеоцентр предположил, что похолодание до минус 19 градусов начнется ночью 26 ноября. Такие морозы продлятся до 1 декабря.

По расчетам специалистов, днем температура будет составлять от минус пяти до плюс двух градусов, а ночью столбики термометров станут опускаться до -19 градусов. Также в регионе прогнозируют туманы, гололед и снегопады.

Якутия Погода Снегопад
26 ноября 2024, 09:04
Регулировщица Великой Победы умерла на 101-м году жизни
РИА «Новости»
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«Бранденбургская регулировщица», ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская скончалась на 101-м году жизни в Саратовской области. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Лиманская получила известность после того, как ее сфотографировал на фоне Бранденбургских ворот в Берлине военный корреспондент Евгений Халдей.

Губернатор напомнил что регулировщица Великой Победы ушла воевать в 18 лет. Сначала она шила одежду для солдат, а позже стала регулировать движение войск.

«Туда набирали именно женщин, так как мужчины были нужны на полях сражений. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области», - подчеркнул глава региона.

Лиманская участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла вместе с армией до Берлина. Фотография регулировщицы за неделю до Великой Победы стала символом несокрушимости советского народа, объяснил Бусаргин.

Ранее в Жуковском состоялась церемония зажжения Вечного огня после реконструкции. Мемориалу вернули его первоначальный исторический облик.

СССР Ветераны Великая Отечественная война
25 ноября 2024, 21:01
Налоговый кешбэк. В Госдуме уточнили нюансы новой льготы для родителей
Freepik
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В России в 2025 году появится новая льгота для работающих родителей. Налог для них снизят до 6%, оставшиеся 7% возместит государство. Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко объяснила ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, для каких категорий работающих родителей предусмотрена новая льгота. По ее словам, это коснется в основном малоимущих родителей.

Харченко заявила, что главной задачей этой льготы станет популяризация многодетных семей. По сути это не снижение процентной ставки подоходного налога, а возвращение части налога работающим родителям.

«Речь идет, скорее, о налоговом кешбэке. Это не минимизация самой процентной ставки налога, а просто возвращение в виде семипроцентной выплаты тем родителям, которые работают», - рассказала зампред думского комитета.

Для получения этих льгот семья должна отвечать нескольким критериям.

«У этих работающих родителей должны быть дети до 18 лет, если дети - студенты колледжей или вузов, то до 23 лет <…> Есть еще один важный критерий, как рассчитывается эта выплата: среднедушевой доход этой семьи не должен превышать полутора прожиточных минимума по конкретному региону, где проживает эта семья», - пояснила собеседница 360.ru.

По словам Харченко, льготы коснутся «определенной когорты семей», в основном малоимущих, которым необходима поддержка государства. Это будет единовременная выплата за весь прошедший год.

Ранее депутаты Госдумы захотели разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочно выходить на пенсию. Сейчас такая льгота есть только у женщин. Большинство россиян поддержали эту инициативу.

Вузы Льготы Дети Выплаты в России Семья Доходы Налоги Студенты
25 ноября 2024, 16:24
Проект «Без срока давности» назвали важным для сбережения исторической памяти
Unsplash
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Президент Владимир Путин поприветствовал участников Международного форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти». Глава государства указал на важность проекта, сообщили на сайте Кремля.

«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели - сбережению нашей исторической памяти», - подчеркнул российский лидер.

Программа также способствует патриотическому воспитанию молодежи, добавил Путин.

Он назвал нынешний форум особенным. На мероприятии впервые представят ранее неизвестные архивные документы, свидетельствующие о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны, судебные материалы и другие важные доказательства жестоких преступлений нацистов.

Через два дня Путин отправится в Казахстан на переговоры с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Президенты примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества.

Владимир Путин Великая Отечественная война

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