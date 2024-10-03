03 октября 2024, 01:46

«Ситуация дикая». Страховая потребовала деньги с дочери женщины, погибшей под поездом

РИА «Новости»
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Страховая компания «Согласие» потребовала с дочери погибшей под колесами электрички женщины деньги за причиненный поезду ущерб. Суд встал на сторону страховщиков, рассказала 360.ru ответчица Амира Батырбиева. Девушка добавила, что намерена обжаловать решение.

Мать Амиры погибла в декабре 2022 года. Страховая компания выплатила деньги РЖД за ущерб составу, а после обратилась в суд, чтобы взыскать сумму с дочери женщины.

«Суд состоялся. Вот я, к сожалению, не попала на заседание по определенным обстоятельствам. Шестнадцатого сентября был суд. Вот решение я получила 30 числа. Я буду пробовать обжаловать [решение], потому что для меня ситуация дикая. Я понимаю, что такая есть такая история, и страховая имеет право требовать деньги, но я считаю, что в этой ситуации можно как-то немножко почеловечнее относиться к людям», - отметила собеседница 360.ru.

Она объяснила, что обратилась к президенту. Ее письмо передали в ЦБ, оттуда - в страховую компанию. Пока ответа девушка не получила.

В прошлом сентябре в Челябинске под суд отправилась банда страховых мошенников. Молодые люди страховали дома, а затем поджигали их, чтобы получить деньги.

Скандалы ДТП Поезда Деньги
02 октября 2024, 17:36
Россиян предупредили о новой схеме мошенников для взлома аккаунтов на «Госуслугах»
РИА «Новости»
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Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Злоумышленники звонят от лица сотрудников МЦФ для взлома аккаунта на «Госуслугах», предупредили в МВД.

«Как они действуют? Звонят по телефону, представляются сотрудниками МФЦ и говорят, что на ваше имя пришло электронное письмо. А чтобы его получить, нужно назвать код из смс. Если выполнить эту просьбу, у мошенников окажутся ключи от вашего личного кабинета на „Госуслугах“», - объяснили правоохранители.

Таким образом злоумышленники не только получают доступ к информации о доходах, собственности и счетах в банках, но и могут оформить кредит.

«Важно! Никогда и никому не сообщайте коды из смс и puhs-уведомлений. Сотрудники МФЦ не обзванивают граждан. Сомневаетесь, что вам звонит сотрудник госорганов? Положите трубку и перезвоните по телефону организации, указанному на официальном сайте», - посоветовали в МВД.

Жители Нижегородской области отдали мошенникам 85 миллионов рублей за неделю. В большинстве случаев аферисты представлялись сотрудниками службы безопасности банка.

МВД РФ Мошенничество Госуслуги
02 октября 2024, 12:03
«Зябкие выходные». Москвичей предупредили о приближающемся похолодании
РИА «Новости»
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Четверг, 3 октября, порадует москвичей летней погодой, но уже с 4 октября в регионе начнется похолодание. В выходные температура в столице понизится, пройдут дожди, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сейчас ситуация складывается таким образом, что циклонический вихрь, который вытягивается с Балкан на Белоруссию, подойдет к Москве в пятницу, днем. И тогда температура и погода немножко изменятся. Температура просядет вниз на 4-5 градусов, пройдут дожди», - объяснил специалист.

По его словам, в субботу и воскресенье температура не будет превышать 12... 14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 3... 5 градусов. С понедельника в столице потеплеет, но летней погоды ждать уже не стоит, подчеркнул синоптик.

«Опять та ситуация, когда мы попадаем в теплую воздушную массу. Дневные температуры повысятся до 15-16 градусов, а ночные - до 7-9 градусов. То есть это похолодание, как и все последнее время, в субботу и воскресенье, будет крайне непродолжительным», - подчеркнул Шувалов.

Он добавил, что москвичи смогут насладится по-летнему теплой погодой только 3 октября.

«Завтра пик потепления, 22 градуса в Москве гарантировано. <…> Четверг станет последним днем, когда в столице будет зафиксирована температура 22 градуса. На дворе октябрь», - заключил специалист.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала первый снег в Москве в середине октября. Она уточнила, что средние показатели температуры в столице и Подмосковье будут на 4-5 градусов выше нормы.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
02 октября 2024, 11:11
Хасбик опубликовал антисемитский пост и занялся поиском адвоката
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Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) ищет адвоката. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, Хасбик опубликовал в Instagram* антисемитский пост - он выставил фото ракеты с подписью Welcome to Israel.

Пост исчез утром 2 октября, не провисев и 12 часов. Вместо него появилась публикация о поиске лучшего в России адвоката.

Накануне вечером Армия обороны Израиля сообщила о массовом запуске ракет из Ирана. По всей стране объявили воздушную тревогу. ЦАХАЛ призвал население спрятаться в укрытиях и оставаться там до дальнейшего уведомления.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две израильские базы и штаб-квартиру разведки «Моссад». Иранская ракета взорвалась в километре от штаба израильской разведслужбы в Тель-Авиве.

* Деятельность Meta Platforms Inc.по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Адвокаты Блогеры Хасбулла Магомедов (Хасбик)
02 октября 2024, 08:54
Пять законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией внесли в Госдуму
РИА «Новости»
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В Государственную думу внесли пять законопроектов о противодействии нелегальной миграции. С таким заявлением выступила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер ГД Ирина Яровая, сообщило РИА «Новости».

«Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции», - подчеркнула Яровая.

Она также указала на необходимость пресечь любые противоправные действия, причиняющие вред государственным и общественным интересам.

Накануне ГД приняла законопроект о конфискации имущества , денег и ценностей за организацию незаконной миграции. Поправки предложили внести в статью 104.1 Уголовного кодекса.

В Москве ранее пресекли деятельность организованной группы, которая занималась легализацией мигрантов через фиктивные компании в строительной сфере. Число легализованных иностранцев превысило тысячу человек.

Мигранты Законы Госдума РФ

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