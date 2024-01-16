16 января 2024, 10:09

Системы водоотведения по современной технологии отремонтировали в 119 домах Москвы

Freepik
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Внутренний водосток в рамках программы капитального ремонта обновили в 119 многоквартирных домах Москвы. Об этом рассказали пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Работники применяли для ремонтных работ современную технологию. Как правило, для отвода осадочных и ливневых вод специалисты используют систему внутреннего водостока. Именно она и требует пристального внимания городских служб.

Сейчас для ремонта системы применяют метод санации - восстановление трубопроводов без их разрушения. Внутрь конструкции засовывают рукав из полиэфирного волокна, который пропитывают эпоксидной смолой. Затем под воздействием воды или сжатого воздуха рукав выворачивают в трубопроводе, где его и расправляют. Таким образом, он повторяет форму водосточной трубы и заполняет все разрушенные участки.

На ремонт стояка уходит приблизительно один день. Помимо этого, весь процесс не предполагает шумных работ, а сотрудники могут заниматься только одним фрагментом трубопровода. Срок эксплуатации улучшенных трубопроводов составляет не менее 50 лет.

Ранее стало известно, что более трех десятков домов в составе рабочих поселков обновили в Москве.

ЖКХ Ремонтные работы Москва
16 января 2024, 09:27
Новый туристический проект для молодежи появился в Москве
РИА «Новости»
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Новый проект «Места Москвы» теперь доступен для горожан в возрасте от 18 до 35 лет. Опытные гиды будут проводить познавательные прогулки в развлекательном формате по историческим местам мегаполиса. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова напомнила, что Москва полна воспоминаний о важных датах и исторических событиях.

«Новый проект позволит столичной молодежи не только узнать больше об истории города в уникальных форматах, открыть для себя новые места и найти единомышленников, но и реализовать себя в качестве профессиональных экскурсоводов», - объяснила Драгунова.

Проект «Места Москвы» появился благодаря усилиям студентов Института экономики и финансов Российского университета транспорта (МИИТ). Ребята получили Гран-при в молодежном акселераторе «Округа. Вузы», где прорабатывали различные предложения для развития города: от технологических до патриотических.

Молодежь сможет не только участвовать в качестве зрителей в нестандартных экскурсиях, но попробовать на себе работу экскурсовода. Так, 21 декабря на зимнем фестивале «Молодежь Москвы» открыли набор гидов в команду проекта.

Ранее москвичи воспользовались маршрутами «Узнай Москву» в новогодние праздники более 10 тысяч раз.

Экскурсии Москва
16 января 2024, 09:07
Собянин рассказал о развитии технопарков в Москве
Соцсети
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Московские технопарки ежегодно получают более 200 миллионов рублей налоговых льгот. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В них есть компании из разных сфер экономики: от легкой промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования», - уточнил градоначальник.

Помимо этого, по его словам, в настоящее время в мегаполисе активно трудятся 48 технопарков. Они используют для своей деятельности более 603 гектаров земельных участков, задействуя при этом порядка 72,5 тысячи человек в качестве рабочей силы.

Ранее москвичам рассказали о мерах соцподдержки в Год семьи. Жители Москвы смогут получить финансовую поддержку на разных этапах семейной жизни ребенка. Кроме того, помимо финансовой помощи, горожане смогут рассчитывать и на получение нематериальной помощи.

Льготы Налоги Сергей Собянин Москва
16 января 2024, 08:47
Небольшой снег и до -3 градусов спрогнозировали в Москве во вторник
РИА «Новости»
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Во вторник, 16 января, в Москве ожидаются низкое давление, небольшой снег и гололедица. Столбики термометров поднимутся не выше нуля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передало РИА «Новости».

Синоптик отметил, что погоду в мегаполисе сформирует теплый сектор циклона с центром над Ленинградской областью. На улицах будет пасмурно и облачно. Кроме того, пройдет небольшой снег, а местами на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

«В Москве максимальная температура воздуха 0… -2 градуса, в Подмосковье - 0… -5», - рассказал Леус.

Метеоролог добавил, что ветер в городе будет дуть с юга со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится, барометры достигнут отметки 729 миллиметров ртутного столба - ниже нормы.

Накануне в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 17 января.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
16 января 2024, 08:31
Собянин анонсировал несколько крупных транспортных проектов в Москве в этом году
Соцсети
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Несколько крупных транспортных проектов планируют завершить в этом году в Москве. Среди них — улучшение инфраструктуры метро и развитие системы дорог мегаполиса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Несколько крупных транспортных проектов планируют завершить в этом году в Москве. Среди них - улучшение инфраструктуры метро и развитие системы дорог мегаполиса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом году предстоит продлить Сокольническую линию метро до станции «Потапово», которой, по плану, будут пользоваться 94 тысячи жителей близлежащих районов. Среди них - поселение Сосенское, Южное Бутово, Воскресенское и Щербинка.

Кроме того, построят больше 90 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Мэр отметил, что МСД соединят с автомагистралью «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе».

На данный момент сотрудники уже прокладывают Рублево-Архангельскую линию метро и возводят новую Троицкую ветку, на которой предусмотрено 17 станций. Также активная работа идет на участке от «ЗИЛа» до «Коммунарки», где появятся 11 станций.

«Прошлый год стал рекордным по развитию транспортной инфраструктуры», - подчеркнул Собянин.

Также достроят путепровод через пути МЦД-1 в Москве этим летом.

Дороги Метро Сергей Собянин Метро Москвы Москва

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