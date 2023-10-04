Системы оповещения населения проверят в Подмосковье 4 октября

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Масштабную проверку систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проведут во всех субъектах России. Цель работы системы - своевременно довести до населения сигнал при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера. Информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

При звуке сирены следует сохранять спокойствие и включить радиотрансляционные приемники либо радиоприемники (частота эфирного вещания 91,7 МГц) или телевизоры, настроенные на областное и городское вещание для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений. Сегодня в эфире будет транслироваться информация о проверке готовности системы оповещения.

Мероприятия позволят проверить работоспособность системы оповещения и готовность дежурного персонала, который уполномочен ее запускать.