Систему оценки качества оказания социальных услуг сформируют в России
Президент России Владимир Путин поставил задачу сформировать систему оценки гражданами качества оказания социальных услуг, в том числе с помощью портала «Госуслуг». Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Правительству совместно с организацией „Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов“ обеспечить формирование эффективной системы оценки гражданами качества оказания услуг организациями социальной сферы», - указали в перечне поручений главы государства.
Предполагается, что в системе будут том числе использовать портал «Госуслуги».
Путин обозначил срок на выполнение этой задачи до 15 ноября. Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и руководителя АСИ Светлану Чупшеву.
Ранее глава государства поручил поручил кабмину совместно с властями регионов наладить работу по обеспечению ежегодного обновления общественного транспорта.