Систему контроля «Честный знак» начали применять на смазочных материалах

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До конца года предприятие в тестовом режиме введет новые цифровые удостоверения подлинности каждой канистры и бочки для отслеживания пути продукции от производителя до конечного потребителя.

Итоги тестирования на площадке предприятия лягут в основу создания стандартов по отслеживанию контроля качества для всех участников рынка.

«В вопросах обеспечения гарантии качества смазочных материалов мы накопили большой опыт и готовы делиться экспертизой с другими участниками рынка. На протяжении многих лет в „Газпромнефть-СМ“ успешно действует система защиты подлинности продукции», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он отметил, что технология маркировки товарных масел уже действует на Омском заводе смазочных материалов. QR-коды позволяют покупателям проверить, что товар подлинный и действительно произведен предприятием.

В рамках проекта «Честный знак» цифровые системы верификации качества «Газпромнефть-СМ» интегрируют в единую национальную базу данных.