Сирену включат по всей России. МЧС проведет крупномасштабную проверку

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«Зазвучат сирены и громкоговорители - так подается сигнал „Внимание всем!“. Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности», - предупредили спасатели.

Специальные оповещения появятся в мобильном приложении МЧС России. Ведомство заявило, что волноваться не стоит - сигналы плановые. Так специалисты проверят работоспособность систем оповещения как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

В марте из-за хакерской атаки в России пришлось отложить всероссийскую плановую проверку систем оповещения. За день до того, как собирались пустить оповещения, взломали серверы радиостанций и телеканалов.

В Ульяновске в одной из школ из-за аварийного отключения света ложно сработала пожарная сигнализация. Трое учащихся испугались и выпрыгнули в окно.

Во всех регионах России 4 октября зазвучат сирены, включатся громкоговорители, а в эфире телеканалов и радиостанций появятся предупреждения. МЧС сообщило в своем Telegram-канале , что проведет крупномасштабную проверку региональных и муниципальных систем оповещения.