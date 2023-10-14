Синоптики рассказали о погоде в воскресенье в Москве

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Ночь на воскресенье в Москве будет по-июньски теплой: температура воздуха составит не менее 11… 13 градусов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Такой показатель ночью может стать самым высоким для 15 октября за всю историю метеонаблюдений, подчеркнул синоптик. Кроме того, подобная температура характерна для июня.

По словам Вильфанда, в первой половине воскресенья столбики термометров поднимутся до 15 градусов, а затем начнут постепенно снижаться. Тем не менее, средняя температура в этот день будет на шесть-восемь градусов выше нормы.

«Обусловлено это тем, что воздушные массы будут перемещаться из очень теплых акваторий Атлантики и Средиземного моря. Необычность ситуации в том, что солнце не будет играть никакой роли, его не будет, облака очень плотные», - объяснил метеоролог.

Ранее стало известно, что желтый уровень погодной опасности объявили в Москве в субботу.