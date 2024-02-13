Синоптики предупредили москвичей о надвигающихся морозах

Так, во вторник, 13 февраля, и в среду, 14 февраля, прогнозируют слабый снег. Столбики термометра сегодня будут варьироваться от -3 до -5 градусов. Завтра же похолодает до -8…-10 градусов, а ночная температура достигнет отметки в -14 градусов.

В ночь на четверг, 15 февраля, воздух охладится до -17…-19 градусов. Тем не менее днем стоит ожидать мороза от -12 до -14 градусов. Существенных осадков не будет.

К концу недели морозы окрепнут еще сильнее: 16 и 17 февраля прогнозируют до -22 градусов. В пятницу днем ожидается -12…-17 градусов, а в субботу - -9…-14 градусов.

Ледяные дожди уже покинули Московский регион. Однако оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00 вторника.