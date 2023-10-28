28 октября 2023, 17:08

Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде

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Ледяной дождь ожидается в Москве в субботу вечером, 28 октября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего центра сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптик заявил, что в наступивший выходной день в российской погода в российской столице станет холодной. Днем сохранится переменная облачность, а вечером пройдет ледяной дождь. Осадки приведут к тому, что на дорогах образуется гололедица толщиной до трех миллиметров.

«В Москве облачно, кратковременные осадки: снег, мокрый снег, ледяной дождь, местами возможен туман, гололедные явления», - заявил Тишковец.

Он отметил, что ветер будет северо-восточный четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление постепенно снизится и замрет на отметке в 730 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что снежный покров в Москве вырастет до восьми сантиметров. Однако снег растает уже к середине следующей недели. Его высота начнет снижаться постепенно в воскресенье, 29 октября.

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28 октября 2023, 20:46
Ядерную угрозу мира сочли серьезней Карибского кризиса
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Сегодня угроза ядерной войны более реальна, чем в годы Карибского кризиса. Такое мнение в беседе с изданием «Газета.ru» заявила внучка генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, профессор международных отношений Новой школы в Нью-Йорке Нина Хрущева.

В годы правления Никиты Хрущева угроза ядерной войны была менее реальной, хоть и ощущалась серьезней, считает профессор. Со времен Карибского кризиса в 1962 году отношение к ядерному оружию значительно поменялось.

«В те годы все-таки это было новое вооружение. И было много свидетелей ужасного его „тестирования“ в 1945 году в Японии - атомные бомбардировки США Хиросимы и Нагасаки повергли мир в ужас», - заявила Хрущева.

Ученый уверена, что в 1962 году ни Хрущев, ни 35-й президент США Джон Кеннеди не собирались применять ядерное оружие.

В 2023 году ядерные державы продолжают «бряцание оружием». США намерены модернизировать свободно падающую ядерную бомбу, а ВС РФ отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на аналогичный удар противника. Российские военные провели практические пуски баллистических и крылатых ракет «Ярс» и «Синева».

Ядерное оружие
28 октября 2023, 20:31
Выручка анимационных студий в Москве за 3 года составила почти 60 млрд рублей
Сайт мэра и правительства Москвы
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Драйвером развития креативных индустрий Москвы назвали анимацию. За три года выручка предприятий составила 57 миллиардов рублей. Город системно поддерживает индустрию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, в 2021 году статус технопарка получила киностудия «Союзмультфильм». На ее территории расположена вся нужная инфраструктура для развития новых анимационных техник и поддержания старых.

Статус технопарка получил и телецентр «Останкино». Там работает около 40 компаний-резидентов, создающих теле- и видеоконтент. Им доступны все инновации и новшества для создания интересного контента.

«В столице зарегистрировано больше 75% анимационных студий страны. За три года их выручка составила свыше 57 миллиардов рублей», - подчеркнул Собянин.

Продвигать анимационные продукты за рубежом столичным киностудиям помогает Московский экспортный центр. Он курирует участие предприятий на выставках и в деловых поездках.

Жители и гости столицы знакомятся с лучшими проектами отечественной и зарубежной анимации благодаря департаменту культуры. А с 27 октября по 7 ноября в его рамках проведут детскую внеконкурсную программу XVII Большого фестиваля мультфильмов.

Помимо этого, агентство креативных индустрий делает проекты для предпринимателей, развивает инфраструктуру для творчества и обеспечивает финансовую поддержку.

Ранее стало известно, что дни научного кино пройдут в Москве до 16 декабря.

Кино Москва 2023
28 октября 2023, 20:19
Российских врачей освободят от несвязанных с медициной обязанностей
Pxhere
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Благодаря реализации проекта по увеличению производительности труда медиков освободят от немедицинских обязанностей, тем самым увеличится время приема пациентов. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его процитировало РИА «Новости».

По словам министра, сейчас Минздрав занимается проектом по увеличению производительности труда среди медработников.

«Он касается многих разделов, но один из блоков - это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты. <…> это позволяет врачу больше уделять внимание пациенту», - сказал он.

Мурашко также указал на большой приток молодых специалистов в поликлиники, и стационары, аналогичная ситуация наблюдается среди специалистов узких направленностей.

Ранее глава Минздрава заявил, что в российских больницах нет серьезного дефицита лекарственных средств или медицинского оборудования. Мурашко указал, что в стране продолжают открывать новые производства и лаборатории.

Больницы Минздрав Врачи
28 октября 2023, 19:44
Жилой квартал появится на месте бывшего завода «МиГ» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва заключила договор с инвестором для реорганизации пространства бывшего завода «МиГ» в Беговом районе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте устаревших зданий и недействующих производственных площадей соорудят современный городской квартал, в том числе для участников программы реновации.

«Возведем всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, офисы и др. В итоге создадим около 25 тысяч новых рабочих мест», - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что это станет одним из крупнейших проектов масштабного развития районов в городе. Договор с инвестором заключили на 26 лет. Он вложит в развитие проекта не менее 300 миллиардов рублей, при этом ежегодный бюджетный эффект для города составит около 12 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что жилые кварталы, школы и детсады построят на месте промзоны «Прожектор» на востоке Москвы.

Благоустройство Строительство Москва 2023

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