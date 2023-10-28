Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде

Синоптик заявил, что в наступивший выходной день в российской погода в российской столице станет холодной. Днем сохранится переменная облачность, а вечером пройдет ледяной дождь. Осадки приведут к тому, что на дорогах образуется гололедица толщиной до трех миллиметров.

«В Москве облачно, кратковременные осадки: снег, мокрый снег, ледяной дождь, местами возможен туман, гололедные явления», - заявил Тишковец.

Он отметил, что ветер будет северо-восточный четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление постепенно снизится и замрет на отметке в 730 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что снежный покров в Москве вырастет до восьми сантиметров. Однако снег растает уже к середине следующей недели. Его высота начнет снижаться постепенно в воскресенье, 29 октября.