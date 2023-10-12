Синоптик сообщил о потеплении в Москве в четверг

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По его словам, в середине дня циклонический вихрь переместится на север Карелии. Однако будет достаточно тепло: температура воздуха в столице прогреется до 11... 13 градусов, а в Подмосковье - до 9... 14 градусов.

«В такой ситуации небо над регионом закроют плотные облака, пройдут дожди и будет ветрено», - подчеркнул синоптик.

Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 13-18 метров с секунду. Атмосферное давление будет ниже, чем обычно, - 735 миллиметров ртутного столба. Тем не менее вечером показатели начнут расти, добавил Леус.

Синоптик также рассказал, что в пятницу днем в Москве будет 10-12 градусов без осадков.

Ранее стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за дождя и ветра.